İnternette yüksek hız devrini başlatacak 5G teknolojisine geçiş için sayılı günler kalırken, bu kapsamda ilk sinyaller 1 Nisan'da verilecek. 31 Mart tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle birlikte 5G dönemi resmen başlayacak.



Mobil iletişim hızını 10 katına çıkaracak 5G için kullanıcıların, en başta bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ile sim kartının olması gerekiyor.

Halihazırda 4.5G teknolojisi ile uyumlu sim kartlar 5G ile de uyumlu iken daha önceki teknolojilere ait sim kartlarda güncellenme şartı bulunuyor.

Uyumlu telefon ve sim karta sahip olunduktan sonra geriye bu teknolojiyi aktif etmek kalıyor. Türkiye'de bu hizmeti sunacak 3 operatörde de SMS ile veya operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden 5G aktif edilebiliyor.



Dördüncü ve son aşamada ise telefonun "Ayarlar", "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmından şebekenin LTE veya 4.5G'den 5G'ye taşınması gerekiyor. Uyumlu telefon ve sim kart sahip, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif eden kullanıcılar ise 1 Nisan itibarıyla kapsama alanı içinde bu teknolojiyi kullanabilecek.



5G teknolojisiyle uyumlu telefon ve sim karta sahip kullanıcılar, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif ederek, 1 Nisan'dan itibaren kapsama alanları içinde bu teknolojiyi kullanabilecek. İlk sinyal 1 Nisan'da verilecek.



TELEFONUNUZ UYUMLU MU?



Türkiye'de kullanımda olan 95 milyona yakın cep telefonunun yalnızca 32 milyonu 5G ile uyumlu iken, 63 milyon telefonun 5G uyumu bulunmuyor. 5G'ye uyumu bulunmayan telefonlar yine 4.5G'yi kullanmaya devam edeceği gibi mevcut kullanımları aynı şekilde devam edecek. Kullanıcılar telefonlarında "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" başlığı altında en yüksek teknoloji olarak LTE veya 4.5G yerine 5G'yi görüyorsa bu teknolojiye uyumlu telefonu olduğu anlamını taşıyor.

Operatörlerin internet siteleri üzerinden de telefonlarının 5G uyumlu olup olmadığını tespit edebiliyor.



2 YILDA TÜM ÜLKEDE

Türkiye 5G'ye geçiş çalışmalarına uzun süredir devam ediyor. TBMM, stadyumlar gibi birçok alanda geçen yıl test çalışmaları kapsamında hizmete sunulan bu teknoloji, 1 Nisan itibarıyla ülke genelinde kullanılmaya başlanacak. Metropollerdeki kapsama oranının yüzde 80 seviyesine çıkarılması da bu yılın sonunu bulacak.

Tüm ülke genelinde altyapı kurumlarının ise 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. 2028 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 95'inin 5G ağına dahil edilmesi hedefleniyor.

Dolayısıyla ilk aşamalarda sadece şehir merkezlerinde olacak bu teknoloji, peyderpey genişleyecek.



SINIRSIZ PAKET

5G teknolojisi, yüksek hızla birlikte yüksek veri kullanımını da beraberinde getiriyor. Bu durum internet paketlerinin 4.5G'ye göre daha hızlı bitmesi anlamına geliyor.

5G hizmeti sunan operatörler ise yüksek kullanıma yönelik 'sınırsız mobil internet' gibi yeni paketler sunuyor. 5G'nin daha hızlı internetin yanında, hayatın birçok alanında kritik değişiklikleri beraberinde getirmesi bekleniyor.



NELER DEĞİŞTİ?

4.5G'ye kıyasla çok daha yüksek hız, düşük gecikme sunacak. Büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek. Mevcut hızlar en az 10 kat artacak.

Çok sayıda cihazın sorunsuz bağlanabilmesi mümkün olacak.

Bu teknoloji, sağlık, sanayi, tarım, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılacak.

Akıllı şehir uygulamaları mümkün hale gelecek.

Trafik yönetimi, sürücüsüz araçlar, akıllı altyapılar daha verimli çalışacak.

Doktorlar uzaktan ameliyat yapabilecek, hastalar anlık izlenebilecek.

Fabrikalar daha akıllı hale gelecek, (Endüstri 4.0). Robotlar ve makineler anlık veriyle daha verimli çalışacak.

Video izleme, canlı yayın, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) çok daha akıcı hale gelecek.