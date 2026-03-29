CANLI YAYIN
Geri

Sparkasse Bankası'nda 100 milyon euroluk skandal: 800 Türk'ün birikimi buhar oldu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse Bankası'nda 27 Aralık'ta gerçekleşen ve Avrupa tarihinin en büyükleri arasına giren kasa soygununda, 100 milyon euronun üzerinde birikim buhar oldu. Aralarında yaklaşık 800 Türk vatandaşının da bulunduğu mağdurlar, bankanın sadece 5'er bin euro tazminat ödeyeceğini duyurmasıyla ikinci şoku yaşadı. Polisin 'Matkap' adını verdiği yakalama operasyonu da çuvalladı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Sparkasse Bankası'nda 100 milyon euroluk skandal: 800 Türk'ün birikimi buhar oldu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse Bankası'nda 27 Aralık'ta gerçekleşen soygun, Avrupa tarihinin en büyük kasa soygunlarından biri olarak kayıtlara geçti. Soygunun 100 milyon euroyu aştığı kesinleşti.

MATKAP OPERASYONUNDAN SONUÇ ÇIKMADI


Soygunun mağdurları arasında yaklaşık 800 Türk bulunuyor ve bankanın sadece her müşteriye 5'er bin euro ödeme yapacağını duyurması, halkın tepkisini daha da artırdı. Soygunun ardından başlatılan ve "Matkap" adı verilen soruşturmada yüzlerce polis görev aldı.
Ancak yapılan tüm baskınlara rağmen soyguncuların izine rastlanamadı.

Banka adece her müşteriye 5’er bin euro ödeme yapacağını duyurdu. Halk tepki yağdırdı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Binlerce kişi için kasalarda saklanan değerler, maddi varlık olmanın ötesinde, geçmişin ve geleceğin güvence altına alınmış bir temsiliydi. Uzmanlar, çetenin bankaya sıradan bir giriş yapmadığını belirtirken, banka içinden de desteğin olduğunu söyledi.

