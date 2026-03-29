Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse Bankası'nda 27 Aralık'ta gerçekleşen soygun, Avrupa tarihinin en büyük kasa soygunlarından biri olarak kayıtlara geçti. Soygunun 100 milyon euroyu aştığı kesinleşti.

MATKAP OPERASYONUNDAN SONUÇ ÇIKMADI



Soygunun mağdurları arasında yaklaşık 800 Türk bulunuyor ve bankanın sadece her müşteriye 5'er bin euro ödeme yapacağını duyurması, halkın tepkisini daha da artırdı. Soygunun ardından başlatılan ve "Matkap" adı verilen soruşturmada yüzlerce polis görev aldı.

Ancak yapılan tüm baskınlara rağmen soyguncuların izine rastlanamadı.

