Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse Bankası'nda 27 Aralık'ta gerçekleşen soygun, Avrupa tarihinin en büyük kasa soygunlarından biri olarak kayıtlara geçti. Soygunun 100 milyon euroyu aştığı kesinleşti.
MATKAP OPERASYONUNDAN SONUÇ ÇIKMADI
Soygunun mağdurları arasında yaklaşık 800 Türk bulunuyor ve bankanın sadece her müşteriye 5'er bin euro ödeme yapacağını duyurması, halkın tepkisini daha da artırdı. Soygunun ardından başlatılan ve "Matkap" adı verilen soruşturmada yüzlerce polis görev aldı.
Ancak yapılan tüm baskınlara rağmen soyguncuların izine rastlanamadı.
Binlerce kişi için kasalarda saklanan değerler, maddi varlık olmanın ötesinde, geçmişin ve geleceğin güvence altına alınmış bir temsiliydi. Uzmanlar, çetenin bankaya sıradan bir giriş yapmadığını belirtirken, banka içinden de desteğin olduğunu söyledi.