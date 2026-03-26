Diyarbakır’da hain girişim: Polis aracının geçtiği sırada infilak etti

Diyarbakır’da yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP), polis aracının geçtiği sırada infilak etti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

  • Diyarbakır'da, Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kesişiminde bir sivil polis aracının geçişi sırasında yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı infilak etti.
  • Patlamada herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi.
  • Güvenlik kamerası incelemelerinde, patlayıcının olaydan yaklaşık 12 dakika önce motosikletli bir kişi tarafından yol kenarına bırakıldığı tespit edildi.
  • Yetkililer, patlayıcının uzaktan kumandalı olmadığını ve polis aracının doğrudan hedef alındığına dair bir bulgu bulunmadığını açıkladı.
  • Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da bir polis aracının seyri sırasında yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta da hasar oluşmadı.

Polis aracı geçerken patlama meydana geldi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

PATLAMA KAVŞAKTA MEYDANA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre patlama, 26 Mart saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kesişiminde meydana geldi. İlk incelemelerde, sivil bir polis aracının yol kenarına bırakılan ve içinde EYP bulunduğu değerlendirilen poşetin üzerinden geçtiği esnada patlamanın gerçekleştiği belirlendi.

PATLAYICIYI MOTOSİKLETLİ BIRAKTI

Güvenlik güçlerinin yaptığı teknik ve kamera incelemelerinde, patlayıcının saat 18.21 civarında motosikletli bir kişi tarafından bırakıldığı, aradan geçen sürede farklı araçların da aynı güzergahı kullandığı ve patlamanın yaklaşık 12 dakika sonra meydana geldiği tespit edildi.

HEDEF ALINDIĞINA DAİR BULGU YOK

Yetkililer, mevcut bulgular ışığında patlayıcının uzaktan kumanda düzeneği içermediğini ve doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir tespit bulunmadığını bildirdi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

