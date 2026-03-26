Diyarbakır'da bir polis aracının seyri sırasında yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta da hasar oluşmadı.
PATLAMA KAVŞAKTA MEYDANA GELDİ
Valilikten yapılan açıklamaya göre patlama, 26 Mart saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kesişiminde meydana geldi. İlk incelemelerde, sivil bir polis aracının yol kenarına bırakılan ve içinde EYP bulunduğu değerlendirilen poşetin üzerinden geçtiği esnada patlamanın gerçekleştiği belirlendi.
PATLAYICIYI MOTOSİKLETLİ BIRAKTI
Güvenlik güçlerinin yaptığı teknik ve kamera incelemelerinde, patlayıcının saat 18.21 civarında motosikletli bir kişi tarafından bırakıldığı, aradan geçen sürede farklı araçların da aynı güzergahı kullandığı ve patlamanın yaklaşık 12 dakika sonra meydana geldiği tespit edildi.
HEDEF ALINDIĞINA DAİR BULGU YOK
Yetkililer, mevcut bulgular ışığında patlayıcının uzaktan kumanda düzeneği içermediğini ve doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir tespit bulunmadığını bildirdi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.