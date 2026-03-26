Diyarbakır'da, Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kesişiminde bir sivil polis aracının geçişi sırasında yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Diyarbakır'da bir polis aracının seyri sırasında yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta da hasar oluşmadı.

Polis aracı geçerken patlama meydana geldi (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) PATLAMA KAVŞAKTA MEYDANA GELDİ Valilikten yapılan açıklamaya göre patlama, 26 Mart saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi kesişiminde meydana geldi. İlk incelemelerde, sivil bir polis aracının yol kenarına bırakılan ve içinde EYP bulunduğu değerlendirilen poşetin üzerinden geçtiği esnada patlamanın gerçekleştiği belirlendi.