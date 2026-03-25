Akademisyenlerin katılımıyla bir panelin düzenlendiği tanıtım programına İstanbul Valisi Davut Gül ve NUN Vakfı Kurucusu Berat Albayrak da katıldı.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, projenin toplumsal hayatı güçlendirmesini ve ortak sorunlara çözüm üretilmesine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, platformun sosyal bilimler için müşterek bir alan oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda kurulduğunu belirtti.

Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı Enstitü Dijital tanıtıldı.

Türkiye'de düşünce üretimini güçlendirmeyi, akademik bilgiyi herkes için erişilebilir kılmayı ve sürdürülebilir bir dijital akademi oluşturmayı hedefleyen platform, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ndeki etkinlikle tanıtıldı.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, tanıtım toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, Enstitü Sosyal'in 2023 yılında sosyal bilimler için müşterek alan oluşturmak amacıyla bir düşünce kuruluşu olarak kurulduğunu, Enstitü Dijital'in ise son 1,5 senede yapılan çalışmalarla hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'de sosyal bilimin özgünlükle ilgili kriz içerisinde olduğunu belirten Armağan, 20 yıldır bu alanda çalıştığını ve 50 ilde araştırmalar yaptığını ifade etti.