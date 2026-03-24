NÜKLEER SANTRALE FÜZE

ABD-İsrail-İran savaşı 25. gününde karşılıklı saldırılar ve tehditler arasında devam ediyor.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktardı.
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlediği saldırıda santral sahasına füze isabet ettiğini, saldırıda teknik hasar ya da can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nin saldırıya uğradığını duyurdu.
Açıklamada,"ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti. Teknik hasar ya da can kaybı yok. Barışçıl nükleer tesislere saldırı düzenlemek uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdittir." ifadesi kullanıldı.
Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali 17 Mart'ta da saldırıya uğramış, saldırı sonucunda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'daki nükleer santrallerin hedef alınmasının "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulunmuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan gerilim nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'nın, kendileriyle savaşan ülkelerin gemileri dışında tüm gemilere açık olduğu mesajını verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü.
Erakçi, görüşmede, uluslararası enerji ve mal ticareti açısından kritik bir nakil hattı olan deniz yolunun durumuna ilişkin, "Hürmüz Boğazı herkese açıktır ve tüm gemiler güvenle geçebilir fakat (bizimle) savaşan ülkeler söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
İran halkının yabancı saldırganlığa direniş ve ulusal egemenlik ile bağımsızlığı koruma konusunda her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu vurgulayan Erakçi, geçici değil kapsamlı bir ateşkes istediklerini belirtti.
Erakçi, tüm tarafların gerilimi yükseltmek yerine düşürecek adımlar atmalarını umduklarını anlatarak, Çin'in çatışmaların sonlandırılması ve barışın teşvik edilmesi için olumlu rol oynamasını beklediklerini kaydetti.
Çinli Bakan Vang da krizlerin güç kullanımıyla değil diyalog ve müzakereyle çözümünden yana olduklarını, bunun İran devletinin ve halkının çıkarına olduğu kadar uluslararası toplumun da genel arzusu olduğunu vurguladı. Vang, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Umarız tüm taraflar barış için tüm fırsatları ve fırsat pencerelerini değerlendirir ve barış sürecini en kısa zamanda başlatır. Çin, tarafsız ve objektif bir duruş sergilemeyi sürdürecek, diğer ülkelerin egemenliğine yönelik ihlallere karşı çıkacak, çatışmaları sonlandırmak ve barışı teşvik etmek için etkin şekilde çalışacak, bölgesel barışa ve istikrara kendini adayacaktır."
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 33 artarak 1072'ye çıktığını duyurdu.
İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 artarak 1072'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 966'ya yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İran'da Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.
İran'da 1979'daki devrimin ardından Devrim Muhafızları'na katılan Zülkadir, İran-Irak Savaşı döneminde Ramazan Karargahı'nın komutanı olarak görev yaptı.
1997-2005 yıllarında Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili olan Zülkadir, 2005-2007 yıllarında eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve 2010-2021 yıllarında da Yargı Erki Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgalin sinyalini verdi.
Katz, ordu komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında, kara saldırıları yürüttükleri Lübnan'a ilişkin konuştu.
Hizbullah tarafından kullanıldığını öne sürdüğü Litani Nehri üzerindeki 5 köprüyü hedef aldıklarını belirten Katz, İsrail ordusunun kalan köprülerde ve Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgale işaret etti.
İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin güvenliğini bahane eden Katz, Lübnan'ın güneyinden sürgün ettikleri 100 binlerce kişinin geri dönüşüne izin vermeyeceklerini söyledi.
Katz, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda adım atmadığını iddiasını da yineledi.
İran, kamu düzenini etkileme, toplumda kaygı yaratma veya ABD-İsrail lehine propaganda faaliyetleri yürütmeye çalıştığı iddiasıyla 466 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İran devlet televizyonunun, polis teşkilatının yazılı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede son günlerde yürütülen istihbarat ve teknik izleme çalışmaları sonucunda, “Amerikan‑Siyonist düşmanın iç istikrarsızlık yaratma ve düşman gruplardan faydalanma hedefleri doğrultusunda hareket ettikleri” öne sürülen 466 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.
Açıklamada, söz konusu kişilerin kamuoyunda huzursuzluk yaratmaya, toplumda korku ve endişe uyandırmaya, ülkede zihinsel güvensizlik oluşturmaya, düşman lehine propaganda yapmaya ve özellikle siber alanda güvenliği bozma girişimlerini teşvik etmeye çalıştıkları ifade edildi.
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bazı akaryakıt istasyonlarını bombaladı.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde akaryakıt istasyonlarını hedef aldığı belirtildi.
İsrail ordusunun Nebatiye kentinin 2 farklı yerinde "Al Amana" adlı akaryakıt istasyonlarını bombaladığı aktarıldı.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde de İsrail savaş uçaklarının Deyr Antar ve Burguliye beldeleri ile Reşidiye yolundaki 3 Al Amana akaryakıt istasyonunu hedef aldığı kaydedildi.
İsrail ordusu, akaryakıt istasyonlarının Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia ediyor.
İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Gassaniyye, Serire, Duveyr, Haruf, Ayn İbil, Sela ve Tayr Diba beldelerini hedef aldı.
Sela beldesine düzenlenen hava saldırısında 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Tayr Diba beldesini hedef alan saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine bağlı Beşamun düzenlediği hava saldırısında ise 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc eş-Şemali yolunda İsrail dronlarının bir motosikleti hedef alması sonucu Burc eş-Şemali Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtilen Filistinli Rebi Halihil yaşamını yitirdi.
Öte yandan İsrail ordusu ayrıca Nakura ve İlma Şaab beldelerine topçu atışları düzenledi.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'da 28 Şubat'tan bu yana 3 binden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine ait hedeflere saldırıların sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının ABD ile 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda İran'da 3 binin üzerinde hedefe saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Öte yandan dün İran'ın batı ve orta kesimleri ile başkent Tahran'a "geniş çaplı hava saldırıları"yapıldığı bildirilen açıklamada, 50'den fazla hedefin vurulduğu ileri sürüldü.
Dün vurulan hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait iki istihbarat komuta karargahı ve İstihbarat Bakanlığına ait bir komuta merkezinin yanı sıra silah, balistik füze depoları ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu iddia edildi.
İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan 6'ncı misillemede, 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.
Bölgedeki AA muhabiri, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı.
Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise Tel Aviv'de 4 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini aktardı.
Tel Aviv'deki 4 katlı bir binadan dumanların yükseldiği ve bazı araçların da yandığını belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile “Orta Doğu’daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler” yaptığını belirterek enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteleme kararı aldığını açıkladı. Trump, görüşmelerin “çok iyi ve verimli”olduğunu söyleyerek “Orta Doğu’daki çatışmalarımızın tamamen ve kesin olarak çözülmesi”konusunda görüşüldüğünü söyledi.
Orta Doğu’da bir savaş istemediklerini ve İranlı yetkililerle telefonda görüşmeyebileceğini belirten, Trump, “Savaş Bakanlığı’na devam eden toplantıların ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlı olarak, İran’ın enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıların 5 günlük süreyle ertelenmesi talimatını verdim” dedi.
İRAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI YALANLADI
İran’ın Fars haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile “verimli”görüşmeler hakkındaki açıklamasına rağmen, ABD ile doğrudan veya dolaylı hiçbir iletişim olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada “psikolojik savaş devam ettiği sürece”Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesi durumuna dönmeyeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı da ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına karşı,“Amacı enerji fiyatlarını düşürüp askeri planlar için vakit kazanmak. Tahran ile Washington arasında bir görüşme yok.” dedi.
İSRAİL SALDIRMAYI SÜRDÜRÜYOR
Trump’ın açıklama yaptığı saatlerde israil Tahran’a yönelik saldırılarına devam etti. İsrail, Tahran’daki İran altyapısını hedef alan geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail Gazze’deki katliamlarından sonra dünyada en çok nefret edilen ülkelerin başına yerleşti. Netanyanu şimdi şeytani bir planı devreye sokarak mağdur imajı çizmeye çalışıyor.
İsrail’de sivillerin hedef alındığını belirterek boş bir okulun önüne İran füzesini naklettiren Netanyahu, yıkılan iki binanın önüne poz verdi. İsrail’in bu tavrı sosyal medyada alay konusu oldu. Tahran’da 180 kız öğrenciyi katleden, Gazze’de çoğu çocuk ve kadın 80 bin sivili öldüren İsrail’in bu oyununu değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, “Bu insan aklıyla alay etmektir”yorumlarında bulundu.
GERÇEKTE OLAN
Tahran'da kız okuluna yapılan saldırıda 180 öğrenci öldürüldü.
A HABER, İSRAİL'İN FÜZE TİYATROSUNU İFŞA ETTİ
A Haber ekibi, Batı Şeria’da bir okulun bahçesine düştüğü iddia edilen dev İran füzesinin ardındaki sır perdesini araladı. Olay yerinde tek bir camın bile kırılmaması, füzenin etrafında hiçbir kraterin olmaması ve çocukların füzeyle poz vermek için sıraya girmesi, İsrail’in dünyayı kandırmaya yönelik alçakça algı operasyonunu gözler önüne serdi.
Daha önce “Piyasalarla yo-yo gibi oynarım” diyen ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'dak savaşla ilgili dün yine ortalığı karıştırdı. Trump'ın yaptığı açıklamalarla 7 dakikada piyasalarda uzun süredir görülmeyen bir dalgalanma yaşandı.
14.06: Küresel piyasalar çöktü. Enerji fiyatları patladı.
14.07: Trump: “Saldırıları 5 gün erteledim. İran’la görüşüyoruz. Savaş bitirilebilir.”
14.12: ABD ve dünya borsalarında bir anda %3’e varan artışlar yaşandı.
14.13: Altın, %5’lik düşüşten artışa geçti. ABD borsalarında 2 trilyon dolarlık alım yapıldı.
14.14: Petrolde %14, doğal gazda %10’a varan düşüş yaşandı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artışın zincirleme etkilerini hissettiklerine dikkati çekerek, Orta Doğu'da çatışmaları sona erdirmek için İran'la müzakere masasına oturma zamanının geldiğini söyledi.
Von der Leyen, Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmeler konusundaki sorularını yanıtladı.
"Müzakere masasına dönmenin ve çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz." diyen von der Leyen, Orta Doğu'da durumun küresel enerji tedarik hatları açısından kritik bir hal aldığını vurguladı.
Von der Leyen, "Hepimiz doğal gaz ve petrol fiyatlarının zincirleme etkilerini hissediyoruz. Bu durum işletmelerimizi ve toplumlarımızı etkiliyor. Ancak en önemli husus, müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılması ve Orta Doğu'da gördüğümüz çatışmaların sona erdirilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.
AB ülkelerinin Hürmüz Boğazı'nda ne gibi bir rol üstlenebileceği sorusuna yanıt veren von der Leyen, "AB liderleri, çatışmalar sona erdiğinde bir operasyon ya da misyon öngörebileceklerini açıkça ifade ettiler. Ancak Hürmüz Boğazı'nda gerekli kapasitenin sağlanmasına ilişkin kararlarını değerlendirmek bana düşmez."diye konuştu.