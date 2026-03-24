Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında telefon görüşmesi: Helikopter kazası için karşılıklı taziye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda meydana gelen helikopter kazası nedeniyle karşılıklı başsağlığı dileklerini iletti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; bölgedeki son gelişmeler ve devam eden savaşın durdurulmasına yönelik çabalar ele alınırken, iki ülke ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalması kararlaştırıldı.

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında telefon görüşmesi: Helikopter kazası için karşılıklı taziye
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
  • Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda meydana gelen helikopter kazası nedeniyle liderler karşılıklı başsağlığı dileklerinde bulundu.
  • Katar Emiri Al Sani, Erdoğan'a bölgedeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar nedeniyle teşekkür etti.
  • Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık vurgulandı.
  • İki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre, Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklık vurgusu telefon diplomasisinde bir kez daha öne çıktı. Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, ortak komutanlık bünyesinde yaşanan ve her iki ülkeyi de üzüntüye boğan helikopter kazasına dair derin üzüntülerini paylaşırken, bölgesel krizlerin çözümü noktasında iş birliğinin önemine dikkat çektiler.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Liderler, bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Başkan Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu.

AL SANİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇABALARINA TEŞEKKÜR

Katar Emiri Al Sani, Başkan Erdoğan'a bölgemizdeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti. Al Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.

DİYALOG KANALALRI AÇIK TUTULACAK

Başkan Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanımıza başsağlığı dileklerini sundu.

