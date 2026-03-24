Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre, Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklık vurgusu telefon diplomasisinde bir kez daha öne çıktı. Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, ortak komutanlık bünyesinde yaşanan ve her iki ülkeyi de üzüntüye boğan helikopter kazasına dair derin üzüntülerini paylaşırken, bölgesel krizlerin çözümü noktasında iş birliğinin önemine dikkat çektiler.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Liderler, bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Başkan Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu.

AL SANİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇABALARINA TEŞEKKÜR

Katar Emiri Al Sani, Başkan Erdoğan'a bölgemizdeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür etti. Al Sani görüşmede, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.

DİYALOG KANALALRI AÇIK TUTULACAK

