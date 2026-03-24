Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 24 Mart'ta Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasına ilişkin bir acı haberi daha duyurdu.

Kazada ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı kazada Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay da şehit olmuştu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.