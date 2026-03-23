CHP'li Ahmet Serkan Tuncer'in restoran kavgası kamerada: İfade verecek

CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in, bir restoranda yaşanan kavgaya karıştığı görüntüler ortaya çıktı. Karşı tarafın şikayeti üzerine Tuncer’in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi.

  • Mersin'in Mezitli ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda çıkan kavgaya karıştığı iddiasıyla polis merkezinde ifade verecek.
  • Olay dün gece meydana geldi ve Tuncer ile aynı masada oturan şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
  • Restoran güvenlik kamerası görüntülerinde Tuncer'in kavgaya dahil olarak şahıslardan birine yumruk attığı, ardından yere düşerek tekmelendiği görüldü.
  • Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
  • Tuncer'in CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a yakınlığı ile bilindiği belirtildi.

Mersin'in merkez ilçesi Mezitli'nin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in, bir restoranda yaşanan kavga olayına karıştığı iddiasıyla polis merkezinde ifade vereceği öğrenilirken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

CHP'li Ahmet Serkan Tuncer restoranda kavgaya karıştı

İddiaya göre olay, dün gece merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

(Haberin fotoğrafları sosyal medya ve İHA'dan alınmıştır.)


BUGÜN İFADE VERECEK

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, Tuncer de kavgaya müdahil oldu. Araya girenlerin tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi. Karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer'in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a da yakınlığı ile bilinen Tuncer'in karıştığı olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kavga anı kamerada

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de karıştığı kavga anı, restoranın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada bulunan şahısların bir anda kavga etmeye başladığı, bir süre sonra Başkan Tuncer'in de arbedeye dahil olarak şahıslardan birine yumruk attığı görüldü. Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer'in yerde tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

