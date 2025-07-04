Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te Manisa'da bir benzinlikte adaylık için belirli bir meblağı teslim ettiğine ilişkin iddia bulunduğunu açıkladı.

Kara'nın İmar Müdürü Osman Zafer Keçer'e adaylık için 20 milyon euro nakite ihtiyacı olduğunu söylediği ve bu bütçeyi oluşturmak için belediye içinde bir ekip kurduğu iddia edildi.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te yerel seçimler öncesinde adaylık için CHP Genel Merkezi'ne 20 milyon euro verdiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olabilmek için CHP Genel Merkezi'ne ödenen tarife, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada deşifre oldu. CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını "garantilemek" amacıyla belediye bürokrasisini bir finans kaynağına dönüştürdüğü ortaya çıktı.

CHP'li Niyazi Nefi Kara

ADAYLIK FONU OLUŞTURULDU



Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre CHP'li Manavgat Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk iddianamesine yansıyan ifadeye göre, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, göreve başlar başlamaz İmar Müdürü Osman Zafer Keçer'i makamına çağırarak stratejik planını açıkladı.

Bir sonraki seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmayı hedeflediğini belirten Kara'nın, bu hedefe ulaşmak ve Genel Merkez nezdindeki gücünü pekiştirmek için 20 milyon euro nakite ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu devasa bütçeyi oluşturmak için belediye içinde adeta bir "operasyon timi" kuruldu. İmar ve şehircilik birimlerine gelen her büyük proje, doğrudan başkanın yakın çevresi tarafından markaja alındı.