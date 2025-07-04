CHP'de aday olmanın bedeli 20 milyon avro: Niyazi Kara'nın adaylık fonu ortaya çıktı

CHP'li Muhittin Böcek'in yerel seçimlerden önce adaylık için CHP Genel Merkezi'ne 20 milyon euro ödediği ortaya çıktı. Aynı şekilde Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da sonraki seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için adaylık fonu oluşturduğu belirtildi.

  • Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 20 milyon euro ödeme hedeflediği ortaya çıktı.
  • Kara'nın İmar Müdürü Osman Zafer Keçer'e adaylık için 20 milyon euro nakite ihtiyacı olduğunu söylediği ve bu bütçeyi oluşturmak için belediye içinde bir ekip kurduğu iddia edildi.
  • Manavgat Belediyesi'ne sunulan büyük ölçekli projelerin, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya'ya iletildiği ve proje sahiplerinden menfaat temin edildiği öne sürüldü.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te Manisa'da bir benzinlikte adaylık için belirli bir meblağı teslim ettiğine ilişkin iddia bulunduğunu açıkladı.
  • Böcek, para tesliminden 10 gün sonra CHP Parti Meclisi kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te yerel seçimler öncesinde adaylık için CHP Genel Merkezi'ne 20 milyon euro verdiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olabilmek için CHP Genel Merkezi'ne ödenen tarife, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada deşifre oldu. CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını"garantilemek" amacıyla belediye bürokrasisini bir finans kaynağına dönüştürdüğü ortaya çıktı.

ADAYLIK FONU OLUŞTURULDU

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre CHP'li Manavgat Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk iddianamesine yansıyan ifadeye göre, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, göreve başlar başlamaz İmar Müdürü Osman Zafer Keçer'i makamına çağırarak stratejik planını açıkladı.

Bir sonraki seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmayı hedeflediğini belirten Kara'nın, bu hedefe ulaşmak ve Genel Merkez nezdindeki gücünü pekiştirmek için 20 milyon euro nakite ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu devasa bütçeyi oluşturmak için belediye içinde adeta bir "operasyon timi" kuruldu. İmar ve şehircilik birimlerine gelen her büyük proje, doğrudan başkanın yakın çevresi tarafından markaja alındı.

Manavgat Belediyesi'ne sunulan büyük ölçekli projeler, Yapı Kontrol Müdürü Hüseyin Keçer ve İmar Müdürü Müge Avcı tarafından, "örgüt yöneticisi" olarak tanımlanan isimlere sızdırıldı. Proje sahiplerinin bilgileri; başkanın yeğeni Hüseyin Cem Gül, Özel Kalem Müdürü Bulem Şahbaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya'ya iletildi.

Bu isimler ve aracı Demir Demir, proje sahipleriyle temas kurarak "adaylık fonu" kapsamında menfaat temin etti. Ödemesini yapmayan firmaların imar dosyaları ise süresiz olarak askıya alındı. Keçer'in beyanları, CHP'li bir belediyenin kamu hizmetinden ziyade bir siyasi yatırım ofisi gibi çalıştırıldığını gösterdi. Büyükşehir koltuğu için belirlenen 20 milyon eroluk"tarifenin"projelerden alınan rüşvetlerle finanse edildiği iddiasının ardından toplanan paraların akıbeti de merak konusu oldu.

BÖCEKBENZİNLİKTE TESLİM ETTİ

Adalat Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te Manisa'da bir benzinliğe uğradığını ve "adaylık" için belirli bir meblağı söz konusu burada teslim ettiğine ilişkin,"Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var"demişti. Böcek, 10 gün sonra CHP Parti Meclisi'nde alınan kararla aday olarak belirlenmişti.

