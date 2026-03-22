Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanan ikinci ara tatilin ardından yarın dersbaşı yapacak. Tatil süresince hazırlanan özel etkinlik kitapları ve çevrim içi mesleki çalışmalarla süreci tamamlayan eğitim camiası, 2025-2026 eğitim öğretim yılının final dönemi için yarın itibarıyla tüm Türkiye genelinde sınıflardaki yerini alacak.

Eğitimde ara tatil molası sona erdi! 18 milyon öğrenci 1,2 milyon öğretmen... 81 ilde ders zili çalıyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 16-20 Mart tarihleri arasındaki ikinci ara tatilin ardından 21 Mart'ta dersbaşı yapacak.
  • Bakanlık, ara tatilde öğrencilerin öğrenmeye devam etmeleri için okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hikaye, bulmaca ve boyama içeren etkinlik kitapları hazırladı.
  • Lise öğrencilerine ara tatilin ramazana denk gelmesi nedeniyle ramazan temalı özel Ara Tatil Rehberi sunuldu.
  • 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 26 Haziran'da tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.

MEB'in takvimi doğrultusunda ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde uygulandı.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil dönemi bitti.

TATİLDE ÖĞRENME SÜRECİ ETKİNLİK KİTAPLARIYLA DEVAM ETTİ

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi olarak yaptı.

Bakanlıkça, öğrencilerin ara tatilde aileleriyle verimli vakit geçirmelerine ve öğrenmeye devam etmelerine katkı sağlamak amacıyla çocukların yaş gruplarına uygun olarak hikaye, şiir, bulmaca, boyama gibi pek çok çalışma ve düşünme becerilerini geliştiren etkinlikleri içeren kitaplar hazırlanmıştı. Bu kapsamda okul öncesi öğrencileri için "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi", ilkokul öğrencileri için "Arada 1 Etkinlik Kitabı" ve ortaokul öğrencileri için "İlkbahar Etkinlik Kitabı" yayımlanmıştı.

LİSELİLERE ÖZEL: RAMAZAN TEMALI TATİL REHBERİ

Lise öğrencilerine yönelik ise ara tatilin ramazana denk gelmesi dolayısıyla özel içerik oluşturulmuş, öğrencilerin tatili hem verimli hem de kültürel değerlerle iç içe geçirmelerini sağlamak için ramazan temalı "Ara Tatil Rehberi" kullanıma sunulmuştu.

İKİNCİ DÖNEM 26 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK

İkinci ara tatilin ardından yarın itibarıyla ülke genelinde merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek, 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle dersbaşı yapacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 26 Haziran'da tamamlanacak.



