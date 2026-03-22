Başkan Erdoğan'ı hedef alan fondaş BirGün muhabiri İsmail Arı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan skandal açıklamaların ardından Arı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan fondaş BirGün muhabiri İsmail Arı tutuklandı
  • BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik belgesiz iddialar öne sürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arı hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı.
  • Arı bir yayında Erdoğan ailesinin 20 civarında vakfın yöneticisi olduğunu ve bu vakıflarda milyarlarca lira döndüğünü iddia etmişti.
  • Gözaltına alınan Arı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir yayında, Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik somut hiçbir belgeye dayanmayan iddialar öne sürmüştü.

Erdoğan ailesinin 20 civarında vakfın yöneticisi olduğunu iddia eden İsmail Arı, "Bu vakıfların önemli kısmı Bilal Erdoğan'ın yönetiminde. Bu vakıflarda kamu kaynakları üzerinden milyarlarca liranın döndüğünü söyleyebiliriz" ifadelerini kullanarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştı.

Söz konusu asılsız iddiaların ve dezenformasyonun ardından yargı makamları vakit kaybetmeden harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arı'nın beyanlarının toplumda yanıltıcı bilgi yayma amacı taşıdığı gerekçesiyle, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Arı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı ve polis ekiplerince gözaltına alınan Arı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

