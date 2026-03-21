CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik mesnetsiz iddiaları sonrası siyaset sahnesinde dikkat çeken bir destek trafiği oluştu. AK Parti yönetimi, milletvekilleri ve Cumhur İttifakı temsilcileri ardı ardına yaptıkları açıklamalarla Bakan Gürlek'in yanında olduklarını belirtirken, destek yalnızca ittifakla sınırlı kalmadı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: "TEMELSİZ VE DEZENFORMASYON"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Özel'in iddialarını "temelsiz ve dezenformasyon" olarak nitelendirdi. Çelik, "Silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. O kadar çok yanlış yapıyor ki sürekli silgi kullanmak zorunda kalıyor. Korkum şudur. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tarihten silecek"ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, Özel'in uzun süredir dile getirdiği iddiaların somut delillere dayanmadığını belirterek, devlet görevlilerinin mal varlığı beyanında bulunduğunu hatırlattı. "Duymuştum, söylediler" tarzı yaklaşımların siyasetin ciddiyetiyle bağdaşmadığını vurgulayan Çelik, iddiaların yargıya taşınması gerektiğini ifade etti.

"ALGI OPERASYONU" VURGUSU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da Gürlek'in gerekli açıklamayı yaptığını belirterek, iddiaları "delile dayanmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonu" olarak değerlendirdi. Kaya, "İftiralarla gerçeklerin üzeri örtülemez, adaletin tecellisine engel olunamaz"dedi.

AK PARTİLİ İNAN VE YÖNTER'DEN SERT ÇIKIŞ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gürlek'in açıklamasını paylaşarak CHP yönetimini eleştirdi ve siyasetin bu yöntemlerle yürütülemeyeceğini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'insonuna kadar yanındayız" diyerek iddiaları "itibar suikasti" olarak nitelendirdi.

"AYNI ŞEFFAFLIĞI ÖZEL'DEN DE BEKLİYORUZ"

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Bakan Gürlek'in sürece ilişkin belgeleriyle açıklama yaptığını belirterek, "Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir. Ancak aynı açıklık ve şeffaflığı Özgür Özel'den de bekliyoruz." dedi.

Usta ayrıca,"Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yargılanan şahısların beyan ettikleri maaşlar dışında tespit edilen mal varlıklarına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"SİYASET İSPATLA YAPILIR"

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal da Özel'in daha önceki iddialarını hatırlatarak, "Siyaset iftira ile değil, veri ve ispatla yapılır" dedi ve Gürlek'in açıklamasının "hakikatin en güçlü cevabı"olduğunu ifade etti.

VARANK VE GÖKÇEK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞLAR

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,"Üniversite sınavını kazanamayan, sahtekarlıkla insanların hakkını yiyerek Türkiye'de bir üniversiteye transfer olan, diploma yolsuzu Ekrem İmamoğlu'nu çılgınca savunanlarla; Üniversite sınavında başarılı olan, derslere girip dikkatlice not alan, bu notlarından cep harçlığı çıkarmaya çalışan bir Bakanı çılgınca eleştirenlerin aynı kişiler olması sizce tesadüf mü?" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

AK Parti MKYK Üyesi Osman Gökçek ise Özel'in Lüksemburg iddiasına gönderme yaparak, "Lüksemburg'un denizi yok" ifadelerini kullandı. Gökçek ayrıca, diğer iddialara ilişkin kamuoyunun net yanıt beklediğini vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer de sosyal medya paylaşımında, "Lüksemburg'ta liman bile görürsün" sözleriyle eleştirilere tepki gösterdi.

"O NOTLARLA FAKÜLTEYİ BİTİRDİK"

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise öğrenci yıllarına atıfla, "Düzenli not alıp bunları satan öğrenci arkadaşlarımıza verdiğimiz her kuruş helal olsun... Dünyayı kurtaramadık belki ama Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni o notlarla bitirdik"dedi.

DESTEK SAADET PARTİSİ'NE DE UZANDI

Bakan Gürlek'e yönelik destek yalnızca Cumhur İttifakı ile sınırlı kalmadı. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, "Adalet Bakanının hakkındaki iddialara dair tapu kayıtlarını gösterir bir web çıktısı yayınlatması tartışmalar açısından önemli bir adımdır. Adalet tartışma ve leke kaldırmaz." ifadelerini kullandı.

GENİŞ DESTEK TABLOSU

AK Parti'nin farklı kademelerinden çok sayıda isim de Bakna Gürlek'in açıklamalarını paylaşarak destek verdi. Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan ile MKYK üyeleri Ayşe Keşir, Hilal Kalyoncu Kuş, Hilmi Türkmen ve Mehmet Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu birçok isim destek mesajları yayımladı.

Siyasetin üst düzey isimlerinden gelen eş zamanlı açıklamalar, Gürlek'e yönelik güçlü bir destek tablosu ortaya koyarken, kamuoyunda dile getirilen "yalnız kaldı" iddialarının aksine geniş bir siyasi destek oluştuğunu gösterdi.