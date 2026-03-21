Başkan Erdoğan'dan iki anlamlı paylaşım! Aşık Veysel'i ölüm yıldönümünde andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aşık Veysel Şatıroğlu’nu vefatının 53’üncü yılında yayımladığı mesajla anarken, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla da özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 53'üncü yılında, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu sanal medya paylaşımıyla andı.

AŞIK VEYSEL'İ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANDI

Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ebediyete irtihalinin 53'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü Paylaşımı

Erdoğan ayrıca 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel gereksinimli tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyor, güzel evlatlarımızın fedakar ailelerine, anne ve babalarına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

