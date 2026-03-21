Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 53'üncü yılında, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu sanal medya paylaşımıyla andı.
AŞIK VEYSEL'İ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANDI
Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel'i ebediyete irtihalinin 53'üncü yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM
Erdoğan ayrıca 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:
Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel gereksinimli tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyor, güzel evlatlarımızın fedakar ailelerine, anne ve babalarına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.