CANLI YAYIN
Geri

KKTC'de füze paniği dezenformasyon çıktı: Atışlar uluslararası sularda

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda Türkiye veya KKTC karasularında herhangi bir atış yapılmadığı, bahse konu görüntülerin uluslararası sularda kaydedildiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KKTC'de füze paniği dezenformasyon çıktı: Atışlar uluslararası sularda
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • DMM, sosyal medyada yayılan 'KKTC karasularındaki denizaltıdan füze atışı' iddialarının dezenformasyon olduğunu açıkladı.
  • Türkiye veya KKTC karasularında herhangi bir askeri atış yapılmadığı resmi olarak belirtildi.
  • Teknik analizler sonucunda paylaşılan görüntülerdeki atışların uluslararası sularda gerçekleştirildiği tespit edildi.
  • Yetkililer, asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi açıklamalara odaklanılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden yayılan ve bölgedeki askeri hareketliliğe dair yanlış algı oluşturmayı hedefleyen "denizaltından füze atışı" iddiaları hakkında DMM'den net bir açıklama geldi.

Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan görüntülerin dezenformasyon içerdiği ve iddia edilen konumla ilgisinin bulunmadığı resmi verilerle ortaya konuldu.

İDDİALAR TAMAMEN DEZENFORMASYON İÇERİYOR

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldığı" iddiasının dezenformasyon olduğu vurgulandı. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir askeri atışın söz konusu olmadığı kesin bir dille belirtildi.

DMM tarafından yapılan açıklama.

GÖRÜNTÜLERİN ADRESİ ULUSLARARASI SULAR

Resmi makamlarca yapılan teknik analizler sonucunda, paylaşılan görüntülerdeki atışların uluslararası sularda gerçekleştirildiği belirlendi. Asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatan yetkililer, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamalara odaklanması ricasında bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler