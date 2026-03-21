Türkiye veya KKTC karasularında herhangi bir askeri atış yapılmadığı resmi olarak belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yayılan ve bölgedeki askeri hareketliliğe dair yanlış algı oluşturmayı hedefleyen "denizaltından füze atışı" iddiaları hakkında DMM'den net bir açıklama geldi.

Kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan görüntülerin dezenformasyon içerdiği ve iddia edilen konumla ilgisinin bulunmadığı resmi verilerle ortaya konuldu.

İDDİALAR TAMAMEN DEZENFORMASYON İÇERİYOR

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldığı" iddiasının dezenformasyon olduğu vurgulandı. Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir askeri atışın söz konusu olmadığı kesin bir dille belirtildi.