Ramazan Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği hızlandı.

MHP-DEM BAYRAMLAŞMASI

MHP heyetinde Zuhal Topçu başkanlığında heyet ile DEM Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, PM Üyesi Gülbahar Gündüz'den oluşan heyet MHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ VE SONUCA DA YAKLAŞILDIĞINI BİLİYORUZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrı üzerine Türkiye siyasi tarihinin değiştiğini vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu,"Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağırı ile Türkiye'de siyasi tarih değişti aslında. Partilerin yaptığı uzlaşma, sizin yaptığınız katkılar, bizim Cumhur İttifakı olarak yaptığımız, CHP ve diğer partilerin yaptığı katkılar gerçekten çok önemli. Ortak paydamız aslında devletimiz, milletimizin geleceği. Bizim gidebileceğimiz başka hiçbir yer yok. Ayrım gerçekten bizi küçültüyor. Bizim anılarımız, acılarımız bir aslında. Böyle olunca da çok önemli bir adım atıldığını düşünüyoruz ve sonuca da yaklaşıldığını biliyoruz. Daha yapılacak çok iş olduğunu da biliyoruz"şeklinde konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan (sağ 3), DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan (sağda) ve DEM Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan (sağ 2) oluşan heyet, DEM Parti Genel Merkezi'nde, ziyarete gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz (sol 3), MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı (sol 2) ve MHP MYK Üyesi Şahin Kartal'dan (solda) oluşan heyet ile bayramlaştı (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

"İKİ BAYRAM ARASINDA HALKLARIMIZA, TÜRKİYE'YE GERÇEK BİR BAYRAM YAŞATALIM"

Ramazan Bayramı ve Nevruz'un kutlandığı birlik ve beraberliğe dikkati çeken DEM'li Yüksel Mutlu, "Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir süreç vardı. Bu süreç bir komisyon ve ardından komisyon raporuyla nihayetlendi. Tabii bu raporun tümüne katılmamakla birlikte olumlu bulduğumuz yanları da var. Raporun gereklerinin, özellikle altıncı ve yedinci maddenin bir an önce yerine getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye, tüm farklılıkların, inançların, halkların, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir yer. Gerçekten artık Türkiye'ye bir barış gerekiyor, bir çözüm gerekiyor, diyalog gerekiyor. Bunun temelleri atıldı. Bir yılı aşkın bir süredir Sayın Bahçeli'nin Meclis'ten ifade ettiği, 'Öcalan gelsin, Meclis'te konuşsun' demişti. Biz bunun gerçekleşmesinin önemli olduğunu ve bir an önce gerçekleşmesi için hepimizin çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan, biliyorsunuz birçok siyasetçimiz cezaevinde. Gezi davası tutukluları var, Kobani davası tutukluları var, belediye eş başkanlarımız var, değerli belediye başkanlarımız Bekir Kaya, Selçuk Mızraklı var. Yine Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Çiğdem Mater gibi ismini sayamayacağımız birçok sayıda siyaset yapan arkadaşımız cezaevinde. Tabii ki dileğimiz şudur; bu bayram vesilesiyle, diğer bayrama, iki bayram arasında halklarımıza, Türkiye'ye gerçek bir bayram yaşatalım. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bu halkın buna ihtiyacı var. Barışın dilinin kurulması önemli"dedi.

MHP'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi başladı. Bu çerçevede MHP heyeti, bayram dolasıyla AK Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirilen görüşmede MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet karşıladı. İki heyet arasında gerçekleştirilen görüşmede bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce son bulmasına yönelik temennilerde bulunuldu.



Burada konuşan Uygur, başta Gazze olmak üzere Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Lübnan halkının zulme uğradığı bir süreçte Ramazan Bayramı'nın idrak edildiğini ifade ederek, zulümlerin ve çatışmaların son bulmasını temenni etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı politikalar ve İran'a yapılan saldırılara dikkati çekerek, Ramazan Bayramı'nın acıların son bulduğu, kardeşliğin ve barışın hem bölgede hem de dünyada hakim olduğu bir sürece vesile olmasını temenni etti.



"ABD'NİN BAŞINDA İPİNİ NETENYAHU'YA KAPTIRMIŞ BİR LİDER VAR, SON DERECE ÜZÜCÜ"

Bölgede yaşanan çatışmaların arasında Türkiye'nin bağımsız olarak güçlü bir şekilde varlığının sürdürmesinin kıymetinin bir kere daha ortaya çıktığını dile getiren Durmaz, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Genel Başkanımızın bu konudaki hassasiyetleri, Türkiye'nin bir şekilde birileri tarafından bulaştırılmak istense de bu sürecin sulhla sonuçlanması için gösterdikleri gayretler son derece kıymetli. Umut ederiz ki bu haksız savaş ve saldırılar sona erer. Ne yazık ki dünyanın en güçlü ülkesi konumunda olan ABD'nin başında ipini Netenyahu'ya kaptırmış bir lider var. O yüzden çok üzülüyoruz. Dünyanın en büyük devletlerinden birisi olan, NATO'da da müttefik olduğumuz bir ülkenin bu duruma düşmesi son derece üzücü"diye konuştu.



"MİLLETİMİZİN HAKKINI, HUKUKUNU VE MENFAATİNİ HER ŞEYİN ÖNÜNDE TUTAN BİR TÜRKİYE VAR"

Uygur da Türkiye'nin coğrafya olarak dört bir yanında çatışmaların olduğu bir bölgede yer aldığını kaydederek, "Türkiye böyle bir coğrafyada huzur ve istikrar adası. Cumhur İttifakı olarak sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın birlikte, AKP ve MHP olarak merkezimize ülkenin menfaatlerini, milletimizin birliğini, beraberliğini ve bütünlüğünü alan bir ittifak olarak önceliğimiz 86 milyon içerisindeki her bir ferdimizin huzuru ve güvenliği. Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla ifade ediyor, Türkiye artık eski Türkiye değil. 25 yıllık kazanımlarımıza bakıldığında, eser ve hizmet alanında heybemizin çok güçlü olduğu görülüyor. Bunun yanında, başta savunma sanayiimiz olmak üzere geldiğimiz nokta ile dış politika ve uluslararası siyasette arabuluculuğa ve diyaloğa dayalı diplomasi alanındaki çalışmalarımız da görülüyor. Dört bir tarafımızda çatışmaların olduğu bir coğrafyada Türkiye'yi güvenli limanda tutabilme, milletimizin hakkını, hukukunu ve menfaatini her şeyin önünde tutan bir Türkiye var" değerlendirmesinde bulundu.