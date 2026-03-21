İstanbul polisi, şehrin asayişini sağlamak ve suçlulara geçit vermemek adına dev bir operasyona imza attı.
Taksim ve Kadıköy başta olmak üzere 39 ilçede eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, hem karadan hem de havadan sıkı bir takip yürütüldü. Denetimler sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan şahıslar adalete teslim edildi.
HAVADAN VE KARADAN TAM SAHA MARKAJ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat şubeleri koordineli bir çalışma sergiledi. Taksim ve Kadıköy'deki uygulama noktalarında durdurulan araçlar didik didik aranırken, polis helikopteri de şüpheli hareketliliği havadan izleyerek ekiplere anlık bilgi aktardı.
232 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Denetimlerin asayiş boyutunda rakamlar dikkat çekti. GBT sorgulaması yapılan binlerce kişi arasından, kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan 232 kişi emniyet güçlerince gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 12 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen nakit paraya el konuldu.
TRAFİKTE KURAL TANIMAYANLARA GEÇİT YOK
Uygulamanın trafik ayağında ise 36 binden fazla araç ve binin üzerinde motosiklet incelendi. Yapılan kontrollerde evrak eksikliği tespit edilen 5 araç trafikten men edilirken, toplamda 1.584 araç ve motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.