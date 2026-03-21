İstanbul’da dev "Huzur Operasyonu": 232 gözaltı, 1.2 milyon TL trafik cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter desteğiyle gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 232 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 2 bin 638 personelin katıldığı operasyonlarda 333 bin 567 kişiye GBT yapılırken, kural ihlali yapan sürücülere toplam 1 milyon 248 bin 620 lira para cezası kesildi.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim ve Kadıköy başta olmak üzere 39 ilçede eş zamanlı asayiş operasyonu düzenledi.
  • Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan 232 kişi gözaltına alındı.
  • Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen nakit para ele geçirildi.
  • 36 binden fazla araç ve bin üzerinde motosiklet incelenirken 1.584 sürücüye idari para cezası uygulandı.
  • Asayiş, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat şubeleri operasyonda koordineli çalıştı.

İstanbul polisi, şehrin asayişini sağlamak ve suçlulara geçit vermemek adına dev bir operasyona imza attı.

Taksim ve Kadıköy başta olmak üzere 39 ilçede eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, hem karadan hem de havadan sıkı bir takip yürütüldü. Denetimler sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan şahıslar adalete teslim edildi.

HAVADAN VE KARADAN TAM SAHA MARKAJ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat şubeleri koordineli bir çalışma sergiledi. Taksim ve Kadıköy'deki uygulama noktalarında durdurulan araçlar didik didik aranırken, polis helikopteri de şüpheli hareketliliği havadan izleyerek ekiplere anlık bilgi aktardı.

232 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Denetimlerin asayiş boyutunda rakamlar dikkat çekti. GBT sorgulaması yapılan binlerce kişi arasından, kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan 232 kişi emniyet güçlerince gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 12 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen nakit paraya el konuldu.

TRAFİKTE KURAL TANIMAYANLARA GEÇİT YOK

Uygulamanın trafik ayağında ise 36 binden fazla araç ve binin üzerinde motosiklet incelendi. Yapılan kontrollerde evrak eksikliği tespit edilen 5 araç trafikten men edilirken, toplamda 1.584 araç ve motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

