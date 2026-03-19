Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail-İran savaşı Avrupa'yı da vurdu.

Doğal gaz

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlar dün megavatsaat başına 54,66 avrodan kapanırken İran ve Katar'ın gaz sahalarının saldırılarda hedef alınmasının ardından bugün megavatsaat başına 72 avrodan açıldı.

Bir megavatsaat gazın fiyatı, TTF'de Türkiye saatiyle 10.31 itibarıyla ise dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 26 artarak 68 avro oldu.