CANLI YAYIN
Geri

Orta Doğu'daki saldırılar Avrupa'daki doğal gaz fiyatları yükseltti

Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail-İran savaşı Avrupa'yı da vurdu. Yıllardır Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerji krizinin eşiğinde olan kıtada Körfez ülkeleri ve İranda önemli gaz sahalarının vurulmasının ardından doğal gaz fiyatları yüzde 26 artarak megavatsaat başı 68 avroya yükseldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Orta Doğu'daki İran ve Katar gaz sahalarına yönelik saldırıların ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 26 artarak megavatsaat başı 68 avroya yükseldi.
  • Hollanda merkezli TTF sanal doğal gaz ticaret noktasında nisan vadeli kontratlar dün 54,66 avrodan kapanırken bugün 72 avrodan açıldı.
  • ABD-İsrail saldırısında İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası İHA'larla vurulurken Katar'ın Ras Laffan LNG üretim tesisi İran tarafından hedef alındı.
  • İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası 50 trilyon metreküplük kapasiteyle ülkenin gaz üretiminin yüzde 70'ini karşılarken Katar'ın Ras Laffan tesisi küresel LNG'nin yüzde 20'sini üretiyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars'a başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın LNG altyapısı hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini açıkladı.

Orta Doğu'da devam eden ABD-İsrail-İran savaşı Avrupa'yı da vurdu.

GAZ FİYATLARI 68 AVROYA YÜKSELDİ

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerji krizinin eşiğinde olan kıtada gaz fiyatları, Orta Doğu'da önemli gaz sahalarının vurulmasının ardından yüzde 26 artarak megavatsaat başı 68 avroya yükseldi.

Doğal gaz (Haberin fotoğrafları AA ve AFP'ye aittir)

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlar dün megavatsaat başına 54,66 avrodan kapanırken İran ve Katar'ın gaz sahalarının saldırılarda hedef alınmasının ardından bugün megavatsaat başına 72 avrodan açıldı.

Bir megavatsaat gazın fiyatı, TTF'de Türkiye saatiyle 10.31 itibarıyla ise dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 26 artarak 68 avro oldu.

Avrupa kıtası

ABD-İsrail saldırısında Güney Pars Doğal Gaz Sahası insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulurken Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi Ras Laffan İran tarafından hedef alınmıştı.

İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası, 50 trilyon metreküplük kapasitesiyle dünyanın önemli gaz sahalarından biri olarak öne çıkarken ülkenin gaz üretiminin yaklaşık yüzde 70'i bu sahadan karşılanıyor. Katar'ın Ras Laffan tesisi ise küresel LNG'nin yüzde 20'sini üretiyor.

Ras Laffan tesisi

TEHLİKELİ VE SORUMSUZ BİR ADIM

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in, İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası ile bağlantılı tesisleri hedef almasını, "tehlikeli ve sorumsuz bir adım"olarak nitelendirmişti.

Ras Laffan tesisi

TRUMP TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın LNG altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini" duyurdu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler