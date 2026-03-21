Van'da kaybolduktan sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişmeyi Sabah'a anlattı. İspanya'dan geri gelen ve şifresi kırılamayan cep telefonu, Türkiye'deki veri kaybı riskini önlemek amacıyla şifresinin güvenle çözülmesi için Çin'deki üretici firmaya gönderiliyor.
ŞİFRE ÇÖZÜMÜİÇİN ROTA ÇİN
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesini aralayacak en önemli delil olan cep telefonu için kritik bir karar aldı. Adalet Bakanlığı üzerinden yapılacak resmi yazışmaların tamamlanmasıyla birlikte cihaz Çin'e gönderilecek.
Baba Nizamettin Kabaiş, telefonun Türkiye'de de açılabileceği ancak mevcut verilerin kalıcı olarak silinme riski taşıması nedeniyle bu yolun tercih edildiğini ifade etti.
SORUŞTURMANIN SEYRİ DİJİTAL VERİLERE BAĞLI
Kızının yurttan çıkarken son görüntülerinde elinde telefonunun olduğunu hatırlatan acılı baba, cihazın içindeki bilgilerin hayati önem taşıdığını vurguladı. "Cep telefonunun açılması soruşturmanın tüm akışını değiştirebilir"diyen Kabaiş, adaletin tecelli etmesi için Çin'den gelecek verilerin kritik eşik olduğunu belirtti.
Rojin Kabaiş soruşturmasında daha önce cep telefonu teknik inceleme için İspanya'ya gönderilmiş, ancak gelen raporda yüksek güvenlikli şifreleme nedeniyle cihaza tam erişim sağlanamadığı ve yalnızca kısıtlı verilere ulaşılabildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında üniversite personeli ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 195 kişiden DNA örneği alınarak incelemeler derinleştirildi. Van Barosu'nun da yakından takip ettiği dosyada, dijital verilerin tam olarak çözülememesi dosyadaki sis perdesinin kalkmasını engelliyordu.
