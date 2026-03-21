Ne olmuştu?

Rojin Kabaiş soruşturmasında daha önce cep telefonu teknik inceleme için İspanya'ya gönderilmiş, ancak gelen raporda yüksek güvenlikli şifreleme nedeniyle cihaza tam erişim sağlanamadığı ve yalnızca kısıtlı verilere ulaşılabildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında üniversite personeli ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 195 kişiden DNA örneği alınarak incelemeler derinleştirildi. Van Barosu'nun da yakından takip ettiği dosyada, dijital verilerin tam olarak çözülememesi dosyadaki sis perdesinin kalkmasını engelliyordu.

İspanya'dan geri gelen ve şifresi kırılamayan cep telefonu, Türkiye'deki veri kaybı riskini önlemek amacıyla şifresinin güvenle çözülmesi için Çin'deki üretici firmaya gönderiliyor.