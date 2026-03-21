Ordu'da kıyıya İDA vurdu: İnceleme başlatıldı

Ordu'da kıyıya insansız deniz aracı (İDA) vurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

  • Ordu'nun Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'nde sahile insansız deniz aracı (İDA) vurdu.
  • Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.
  • İDA'nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.
  • Olayla ilgili inceleme sürüyor ve yetkililerden henüz resmi açıklama gelmedi.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde kıyıya vurmuş insansız deniz aracı (İDA) bulundu.

Sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildiği bildirildi.

SAHİLE İDA VURDU

Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA'nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

