Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde kıyıya vurmuş insansız deniz aracı (İDA) bulundu.
Sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildiği bildirildi.
Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.
Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA'nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmedi.