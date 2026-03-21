29 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 139 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı

Emniyet ve MİT koordinesinde 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 139 şüpheli yakalandı. Son iki haftadır süren teknik ve fiziki takipler sonucunda yakalanan şahıslardan 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmişte faaliyet yürüten isimlerin işlemlerine devam ediliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde 29 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonlarda terör örgütü üyeliğinden arananlar, örgütün finans yapılanmasında yer alanlar ve silahlı faaliyet yürütenler olmak üzere toplam 139 şüpheli yakalandı.
  • Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
  • Gözaltındaki diğer şahısların emniyet işlemleri devam ediyor.

Türkiye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve finans kaynaklarını kurutmak amacıyla yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 29 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

29 şehirde şafak operasyonuyla terör temizliği: 139 gözaltı 14 tutuklama

29 ilde eş zamanlı DEAŞ'a yönelik terör operasyonu düzenlendi.

29 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda toplam 139 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahısların profilinde şu detaylar öne çıktı:

  • Haklarında terör örgütü üyeliğinden aranma kaydı bulunanlar,
  • Örgütün finans yapılanmasında yer alarak maddi destek sağlayanlar,
  • Geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde silahlı veya lojistik faaliyet yürüttüğü tespit edilenler.

14 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Son iki haftadır kesintisiz devam eden operasyonlar neticesinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, gözaltındaki diğer şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEAŞ'ın finans ve faaliyet yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği belirtildi. Operasyonun başarısından dolayı TEM ve İstihbarat Daire Başkanlıkları, MİT Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyona katılan kahraman polis ekipleri tebrik edildi.

