Operasyonlarda terör örgütü üyeliğinden arananlar, örgütün finans yapılanmasında yer alanlar ve silahlı faaliyet yürütenler olmak üzere toplam 139 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve finans kaynaklarını kurutmak amacıyla yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 29 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Son iki haftadır kesintisiz devam eden operasyonlar neticesinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, gözaltındaki diğer şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEAŞ'ın finans ve faaliyet yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği belirtildi. Operasyonun başarısından dolayı TEM ve İstihbarat Daire Başkanlıkları, MİT Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyona katılan kahraman polis ekipleri tebrik edildi.