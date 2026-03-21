Emine Erdoğan, Nevruz'un birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların habercisi olduğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Emine Erdoğan,"Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

BAHARIN GELİŞİYLE UMUTLAR FİLİZLENİR

Emine Erdoğan NSosyal VE X hesabından paylaştığı Nevruz Bayramı mesajında şunları kaydetti:

"Toprağın uyanışıyla umut yeniden filizlenir, baharın gelişiyle gönüller tazelenir. Nevruz, yalnızca mevsimlerin değil, birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların da habercisidir. Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun."