Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı: Birlik ve kardeşlik vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Nevruz'un birlik ve kardeşlik mesajı taşıdığını vurgulayarak tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.

Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı: Birlik ve kardeşlik vurgusu
  • Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Nevruz Bayramı mesajı yayımladı.
  • Emine Erdoğan, Nevruz'un birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların habercisi olduğunu belirtti.
  • Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı'nın kalplere huzur, yeryüzüne bereket ve insanlığa barış getirmesini diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Emine Erdoğan,"Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

BAHARIN GELİŞİYLE UMUTLAR FİLİZLENİR

Emine Erdoğan NSosyal VE X hesabından paylaştığı Nevruz Bayramı mesajında şunları kaydetti:

"Toprağın uyanışıyla umut yeniden filizlenir, baharın gelişiyle gönüller tazelenir. Nevruz, yalnızca mevsimlerin değil, birlik, kardeşlik ve yeni başlangıçların da habercisidir. Bu anlamlı günün, kalplere huzur, yeryüzüne bereket, insanlığa barış getirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı kutlu olsun."

