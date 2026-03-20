Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Suriye’deki saldırı tehlikeli tırmanma

Türkiye, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını “tehlikeli bir tırmanma” olarak nitelendirerek güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, saldırının uluslararası hukuku, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurgularken, uluslararası topluma İsrail saldırılarının durdurulması için sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Suriye’deki saldırı tehlikeli tırmanma
  • Türkiye, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını kınadı.
  • Dışişleri Bakanlığı, saldırının uluslararası hukuku ve Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.
  • Türkiye, İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.
  • Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

Türkiye, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını "tehlikeli bir tırmanma" olarak nitelendirerek güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının hem uluslararası hukuku hem de Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Suriye’deki saldırı tehlikeli tırmanma-1

Açıklamada, İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk üstlenme çağrısında bulunularak, bu çerçevede 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarda Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

