Türkiye, İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırının uluslararası hukuku ve Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Türkiye, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri altyapıyı hedef alan saldırısını "tehlikeli bir tırmanma" olarak nitelendirerek güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının hem uluslararası hukuku hem de Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma sorumluluk üstlenme çağrısında bulunularak, bu çerçevede 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği temelinde ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarda Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.