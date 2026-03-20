İstanbul'da camiler doldu: Vatandaşlar bayram namazı için saf tuttu

On bir ayın sultanı Ramazan’a veda eden İstanbul, bayramı muhteşem bir maneviyatla karşıladı. Şehrin sembol camileri sabahın ilk ışıklarıyla dolup taşarken, Ayasofya’dan Büyük Çamlıca’ya kadar her noktada omuz omuza saf tutan müminler bayram namazını eda etti.

  • İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camii, Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Eyüp Sultan Camii, Taksim Camii ve Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı için yoğunluk yaşandı.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.
  • Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş Süleymaniye Camisi'nde bayram namazının ardından hutbe irat etti.
  • Camilerin iç kısımlarında yer kalmayınca vatandaşlar avlularda namaz kıldı.
  • Hutbelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması için dua edildi.

İstanbul'da Ramazan Bayramı heyecanı camilere sığmadı. Ayasofya'dan Çamlıca'ya kadar milyonlarca vatandaş omuz omuza saf tutarak bayramı büyük bir huşuyla karşıladı.

İstanbul'da Süleymaniye Camisi'ne gelen vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. (Fotoğraflar AA'ya aittir.)

ADIM ATACAK YER KALMADI!

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Taksim ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla camilere gelmeye başladı.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı turistler, kısa sürede kentteki tarihi ve büyük camileri doldurdu. Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camisi bayram namazı vaktinden önce doldu.

Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar

DEVLETİN ZİRVESİ AYASOFYA'DA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılıp, cemaatle bayramlaştı. Kentteki bazı camilerin iç kısımlarında yer kalmayınca vatandaşlar avluda namaz kıldı.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı. Büyükten küçüğe cemaat hep birlikte saf tutarken, caminin üst katı kadınlar için ayrıldı.

Camiye çıkan yollarda yoğun araç ve yaya trafiği yaşandı. Vatandaşlar bayram namazı için Taksim, Eyüp Sultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden oldu.

Prof. Dr. Arpaguş, İstanbul'da bayram namazında hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Süleymaniye Camisi'nde bayram namazının ardından hutbe irat etti. Hutbelerde, bayramın dargınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakıldığı, el ele, gönül gönüle verildiği muhabbet günü olduğu ifade edilerek, anne babaya saygının, onların hatırlanması ve ziyaret edilmesinin önemi anlatıldı.

DUALAR GAZZE VE İSLAM ALEMİ İÇİN

İslam coğrafyasında yaşanan savaşların, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması, Müslümanların birlik, beraberliğinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

Bayram namazının kılınmasının ardından camilerin içinde ve avlularında cemaat birbiriyle bayramlaştı. Bazı camilerde çıkışta lokum, şeker ve çikolata ikram edildi.

