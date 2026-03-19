Bahçeli, Ramazan Bayramı vesilesiyle MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra kısa bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ ADIMLARIN ATILACAĞI DÖNEME GİRECEĞİZ"

Bahçeli şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan ayını milletçe geçirdik. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Çevremizdeki gelişimeler, çok yoğun bir siyasi çalışmaların dışında, ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı dönemde yeni bir bayrama girmekteyiz.

Bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayram sonrası dönem yeni Türkiye'nin inşasında önemli adımların atılacağı Türkiye olacaktır. Var olan siyasi partilerimizin verimli ve etkin çalışmalar ile Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmek için ağız birliği içinde olmalarını temenni ediyorum. "