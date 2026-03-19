Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Bayram sonrası dönemde yeni Türkiye'nin inşasında önemli adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır."dedi.MHP Lideri Bahçeli’den bayram açıklaması: "Birlik ve beraberlik" vurgusu
Bahçeli, Ramazan Bayramı vesilesiyle MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra kısa bir açıklama yaptı.
"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ ADIMLARIN ATILACAĞI DÖNEME GİRECEĞİZ"
Bahçeli şunları söyledi:
"Mübarek Ramazan ayını milletçe geçirdik. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Çevremizdeki gelişimeler, çok yoğun bir siyasi çalışmaların dışında, ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı dönemde yeni bir bayrama girmekteyiz.
Bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayram sonrası dönem yeni Türkiye'nin inşasında önemli adımların atılacağı Türkiye olacaktır. Var olan siyasi partilerimizin verimli ve etkin çalışmalar ile Türkiye'nin tüm sorunlarını çözmek için ağız birliği içinde olmalarını temenni ediyorum. "
BAHÇELİ NEYİ İŞARET ETTİ?
Türkiye, bayramın ardından terörü tamamen bitirecek tarihi bir dönemece giriyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Yeni Türkiye'nin inşasında önemli adımlar atılacak" açıklaması, Başkan Erdoğan'ın dün (19 Mart) yayınladığı bayram mesajında yer alan "terör örgütünün tasfiyesi ve yasal boyut" vurgusuyla daha bir netlik kazanıyor.
Erdoğan, 17 aydır sürdürülen sürecin artık TBMM çatısı altında yasal bir zemine oturtulacağını belirterek örgütün tasfiyesi için vakit kaybedilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan'ın bu çıkışına, Bahçeli de siyasi partilere "ağız birliği"çağrısı yaparak destek verdi. Bayramdan hemen sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen bu kapsamlı yol haritası ile terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılması hedefleniyor.