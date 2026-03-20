Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
BALIKESİR SALLANDI
Depremin, 14,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
|Tarih (TS)
|Yer
|Büyüklük
|Derinlik (Km)
|Tip
|08:02:01
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.3
|6.91
|ML
|07:53:41
|Sındırgı (Balıkesir)
|3.0
|11.20
|ML
|07:53:08
|Sındırgı (Balıkesir)
|2.9
|5.66
|ML
|07:52:02
|Sındırgı (Balıkesir)
|4.0
|14.07
|MW
|07:35:39
|Korkut (Muş)
|1.8
|10.65
|ML
|07:23:05
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|1.2
|7.00
|ML
|06:47:19
|Datça Açıkları (Muğla)
|2.1
|16.33
|ML
|06:26:02
|Simav (Kütahya)
|1.3
|7.38
|ML
|06:24:53
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|1.1
|15.39
|ML
|06:18:19
|Simav (Kütahya)
|1.6
|14.49
|ML
|06:17:14
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.2
|7.12
|ML