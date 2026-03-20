Hastaneden görüntüler.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumu daha da güçlenecektir. Bu yatırım, insan odaklı sağlık anlayışımızın somut bir göstergesidir. 100 yatak kapasitesi, 12 poliklinik, hemodiyaliz birimi ve yoğun bakım üniteleri, modern ameliyathanesi ve güçlü teknik altyapısıyla hastane; bölgenin sağlık kapasitesini artıran önemli bir merkez olarak hizmet verecektir. Sağlıkta dönüşümün güçlü adımlarından biri olan bu yatırımın, Güneysu başta olmak üzere tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Rize Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'nin öne çıkan özellikleri şunlardır:

100 kişilik yatak kapasitesi

222 araç kapasiteli otopark

12 adet poliklinik

5 yataklı yoğun bakım ünitesi

11 üniteli hemodiyaliz birimi

Modern donanımlı ameliyathane

Mevcut ve tam donanımlı acil servis