Başkan Erdoğan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'ni hizmete alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'ni bugün hizmete alacak. 100 yatak kapasiteli 5 yoğun bakım ünitesiyle hizmet verecek hastanede 12 adet poliklinik bulunuyor.

Başkan Erdoğan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'ni hizmete alıyor
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'ni bugün hizmete açacak.
  • Hastane 100 yatak kapasiteli olup 12 poliklinik, 5 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 11 üniteli hemodiyaliz birimi bulunuyor.
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hastanenin bölgenin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti.
  • Hastanede modern donanımlı ameliyathane, tam donanımlı acil servis ve 222 araç kapasiteli otopark yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'ni bugün hizmete alacak.

"RİZE'MİZE YAKIŞIR YENİ BİR ŞİFA KAPISI..."

Sağlık Bakanlığı hizmete girecek hastaneyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Yapılan video paylaşımda, "Doğasıyla huzur veren, insanıyla samimi, kökleriyle güçlü memleket Rize'mize yakışır yeni bir şifa kapısı… Rize Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanemiz" denildi.

Hastanenin özellikleri


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize'nin Güneysu ilçesinde yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesine ilişkin,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumu daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

Güneysu'da yapımı tamamlanan Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesinin, modern altyapısı ve güçlü donanımıyla yarın açılacağını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek açılış töreniyle bölgenin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, nitelikli ve hızlı sağlık hizmeti sunumu daha da güçlenecektir. Bu yatırım, insan odaklı sağlık anlayışımızın somut bir göstergesidir. 100 yatak kapasitesi, 12 poliklinik, hemodiyaliz birimi ve yoğun bakım üniteleri, modern ameliyathanesi ve güçlü teknik altyapısıyla hastane; bölgenin sağlık kapasitesini artıran önemli bir merkez olarak hizmet verecektir. Sağlıkta dönüşümün güçlü adımlarından biri olan bu yatırımın, Güneysu başta olmak üzere tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Rize Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'nin öne çıkan özellikleri şunlardır:

  • 100 kişilik yatak kapasitesi
  • 222 araç kapasiteli otopark
  • 12 adet poliklinik
  • 5 yataklı yoğun bakım ünitesi
  • 11 üniteli hemodiyaliz birimi
  • Modern donanımlı ameliyathane
  • Mevcut ve tam donanımlı acil servis

