ASIL HEDEF İSTANBUL'DU

İtilaf Devletleri'nin asıl hedefi İstanbul'a ulaşmaktı ancak Mehmetçik boğaz hattını adeta bir kale gibi ördü. 18 Mart sabahı İngiliz Amiral John de Robeck komutasında başlayan büyük deniz harekatı, Türk topçusunun büyük direnişiyle sarsıldı. Nusret Mayın Gemisi tarafından döşenen mayınlar, İtilaf donanmasına öldürücü darbeyi vurdu. Fransız zırhlısı Bouvet sadece 3 dakikada sulara gömülürken; Ocean, Irressistible ve birçok dev zırhlı ya battı ya da ağır yaralar alarak savaş dışı kaldı.

ÇANAKKALE'NİN GEÇİLEMEYECEĞİ KANITLANDI

18 Mart 1915'te elde edilen bu zafer, Türkiye'nin geleceği için en büyük dönüm noktası oldu. Mehmetçik, önce denizde ardından karada vatan toprağını karış karış savunarak tarihi değiştirdi. Bu zaferle birlikte"Çanakkale Geçilmez"sözü sadece bir slogan değil, dünya tarihine kazınan bir gerçeklik olarak kayıtlara geçti.