Paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin egemenliğine yönelik tehditlere karşı kararlı bir duruş sergileneceği yönündeki ifadelerine de yer verildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin küresel ve bölgesel krizlerin çözümünde önemli bir aktör olduğunu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki adımların yakından izlendiğini belirtti.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere karşı kararlılıkla durduğunu vurgulayan Duran, bu duruşun tarihsel birikim ve milli ruhla şekillendiğini belirtti.

TÜRKİYE'YE EL UZATANIN ELİ YANAR

Duran, "Ülkemize yönelik tehditlere karşı tarihimizden aldığımız ilham ve güçle dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim İstiklal Marşı'mız 'Korkma!' diye başlar" ifadelerini kullandı.

Duran'ın paylaşımında Başkan Erdoğan'ın, "Millet olarak hiçbir zaman korkmadık. Korkmuyoruz ve korkmayacağız. Nasıl bin yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde hür yaşadıysak, kıyamete kadar yine hür yaşayacağız. Çevresindeki krizlere duyarsız kalan, kriz anlarında dost ve kardeşlerine sırtını dönen bir ülke değiliz. Tam tersine biz, krizlerin çözümü için risk alan, gerektiğinde elini taşın altına koyan bir devletiz. Böyle bir hükümetiz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin karakterini tanımak isteyenler Kıbrıs'a, İstiklal Harbi'mize, Çanakkale Zaferi'mize baksın. En son 15 Temmuz'da sadece içimizdeki hainleri değil, onların ipini tutanları da milletin gücü ve azmiyle rezil rüsva edip bozguna uğrattık.

Türkiye'ye el uzatanın eli yanar. Türkiye'ye dil uzatanın dili yanar. Hiçbir ülkenin egemenliğinde ve topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken, egemenliğimize kasteden, meydan arayan olursa, evelallah ona da hodri meydan demekten çekinmeyiz"mesajına da yer verildi.