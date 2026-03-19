Ankara'daki yoğun mesaisinin ardından baba ocağı Rize'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'in meşhur sis engeline rağmen hemşehrileriyle kucaklaştı. Gece geç saatlerde Güneysu'ya ulaşan ve bayramı memleketinde geçirecek olan Erdoğan, 5 günlük programı kapsamında yarın merhum annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlara seslenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti, Ankara'daki iftar programının ardından başladı. Gece saat 22.00 sularında Rize-Artvin Havalimanı'na ulaşan Erdoğan, bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle programında zorunlu bir değişikliğe gitti.
YOĞUN SİS NEDENİYLE KARAYOLUNU KULLANDI
Normal şartlarda helikopterle Güneysu ilçe stadına inmesi planlanan Başkan Erdoğan, Karadeniz'in meşhur sisiyle karşılaştı. Yoğun sis nedeniyle uçuş güvenliği gözetilerek helikopter programı iptal edildi ve havalimanından Güneysu'ya karayolu üzerinden ulaştı.
GECE YARISI SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan'ın Güneysu'ya varışı, gece geç saatler olmasına rağmen büyük bir coşkuya sahne oldu.
Sokaklara dökülen vatandaşlar, Erdoğan'ı baba ocağında yoğun ilgiyle karşıladı. Kendisini bekleyen kalabalığa otobüs üzerinden seslenen Erdoğan, hemşehrilerinin bayramını şimdiden kutlayarak,"Rabbim bizlere Ramazan'a kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuşturur inşallah"dedi ve bayramı memleketinde geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
RİZE'DE 5 GÜNLÜK YOĞUN MESAİ
Başkan Erdoğan'ın Rize'deki beş günlük takvimi oldukça yoğun geçecek. İlk gününü dinlenerek geçirmesi beklenen Erdoğan, Cuma günü Rize ve Güneysu hattında önemli programlara katılacak.
Bayram namazını Güneysu Merkez Camii'nde kılacak olan Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlara hitap edecek. Ardından Rize merkeze geçerek Cuma namazını Sahil Camii'nde eda edecek.
STK BULUŞMASI VE TARİHİ AÇILIŞ
Programın öğleden sonraki bölümünde saat 14.00'te sivil toplum kuruluşları ve protokol üyeleriyle bayramlaşma törenine katılacak olan Erdoğan, bölgenin taleplerini dinleyecek. Günün en anlamlı programı ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan ve merhum annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin resmi açılışını yapacak.
PAZARTESİ GÜNÜ AYRILMASI BEKLENİYOR
Hafta sonu boyunca Rize'deki temaslarını sürdürecek olan Başkan Erdoğan'ın, pazartesi sabahı bölgeden ayrılması planlanıyor. Ancak programın akışına göre bu tarihin salı gününe de sarkabileceği belirtiliyor.