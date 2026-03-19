Erdoğan, gece geç saatlerde Güneysu'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı ve otobüsten hemşehrilerine seslenerek bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iftar yaptıktan sonra Rize-Artvin Havalimanı'na geldi ancak yoğun sis nedeniyle helikopter yerine karayoluyla Güneysu'ya ulaştı.

Ankara'daki yoğun mesaisinin ardından baba ocağı Rize'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'in meşhur sis engeline rağmen hemşehrileriyle kucaklaştı. Gece geç saatlerde Güneysu'ya ulaşan ve bayramı memleketinde geçirecek olan Erdoğan, 5 günlük programı kapsamında yarın merhum annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlara seslenecek.

GECE YARISI SEVGİ SELİ

Başkan Erdoğan'ın Güneysu'ya varışı, gece geç saatler olmasına rağmen büyük bir coşkuya sahne oldu.

Sokaklara dökülen vatandaşlar, Erdoğan'ı baba ocağında yoğun ilgiyle karşıladı. Kendisini bekleyen kalabalığa otobüs üzerinden seslenen Erdoğan, hemşehrilerinin bayramını şimdiden kutlayarak,"Rabbim bizlere Ramazan'a kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuşturur inşallah"dedi ve bayramı memleketinde geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.