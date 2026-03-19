Başkan Erdoğan'ın Rize programı belli oldu

Ankara'daki iftar programının ardından baba ocağı Rize'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun sis nedeniyle karayoluyla ulaştığı Güneysu'da hemşehrilerinin sevgi seliyle karşılandı. Bayramı memleketinde geçirecek olan Erdoğan, 5 günlük yoğun programı kapsamında bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşacak ve merhum annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iftar yaptıktan sonra Rize-Artvin Havalimanı'na geldi ancak yoğun sis nedeniyle helikopter yerine karayoluyla Güneysu'ya ulaştı.
  • Erdoğan, gece geç saatlerde Güneysu'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı ve otobüsten hemşehrilerine seslenerek bayramlarını kutladı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Güneysu Merkez Camii'nde bayram namazı kılacak, ardından Rize merkezinde Cuma namazını Sahil Camii'nde eda edecek.
  • Erdoğan, saat 16.00'da merhum annesi Tenzile Erdoğan'ın adını taşıyan devlet hastanesinin açılışını gerçekleştirecek.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'den Pazartesi veya Salı günü ayrılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ziyareti, Ankara'daki iftar programının ardından başladı. Gece saat 22.00 sularında Rize-Artvin Havalimanı'na ulaşan Erdoğan, bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle programında zorunlu bir değişikliğe gitti.

YOĞUN SİS NEDENİYLE KARAYOLUNU KULLANDI

Normal şartlarda helikopterle Güneysu ilçe stadına inmesi planlanan Başkan Erdoğan, Karadeniz'in meşhur sisiyle karşılaştı. Yoğun sis nedeniyle uçuş güvenliği gözetilerek helikopter programı iptal edildi ve havalimanından Güneysu'ya karayolu üzerinden ulaştı.

GECE YARISI SEVGİ SELİ

Başkan Erdoğan'ın Güneysu'ya varışı, gece geç saatler olmasına rağmen büyük bir coşkuya sahne oldu.

Sokaklara dökülen vatandaşlar, Erdoğan'ı baba ocağında yoğun ilgiyle karşıladı. Kendisini bekleyen kalabalığa otobüs üzerinden seslenen Erdoğan, hemşehrilerinin bayramını şimdiden kutlayarak,"Rabbim bizlere Ramazan'a kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuşturur inşallah"dedi ve bayramı memleketinde geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

RİZE'DE 5 GÜNLÜK YOĞUN MESAİ

Başkan Erdoğan'ın Rize'deki beş günlük takvimi oldukça yoğun geçecek. İlk gününü dinlenerek geçirmesi beklenen Erdoğan, Cuma günü Rize ve Güneysu hattında önemli programlara katılacak.

Bayram namazını Güneysu Merkez Camii'nde kılacak olan Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlara hitap edecek. Ardından Rize merkeze geçerek Cuma namazını Sahil Camii'nde eda edecek.

STK BULUŞMASI VE TARİHİ AÇILIŞ

Programın öğleden sonraki bölümünde saat 14.00'te sivil toplum kuruluşları ve protokol üyeleriyle bayramlaşma törenine katılacak olan Erdoğan, bölgenin taleplerini dinleyecek. Günün en anlamlı programı ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan ve merhum annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin resmi açılışını yapacak.

PAZARTESİ GÜNÜ AYRILMASI BEKLENİYOR

Hafta sonu boyunca Rize'deki temaslarını sürdürecek olan Başkan Erdoğan'ın, pazartesi sabahı bölgeden ayrılması planlanıyor. Ancak programın akışına göre bu tarihin salı gününe de sarkabileceği belirtiliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler