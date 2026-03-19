Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre Almanya'da "Cehennem Melekleri" (Hells Angels) motosiklet çetesinin Köln sorumlusu olan Erkan Akyol, suç dünyasındaki adını ilk kez 2015 yılındaki kanlı baskınla duyurdu.
KÖLN'DE BAŞLAYAN SUÇ DOSYASI: 2015 İNFAZI
Hells Angels üyelerinin işlettiği bir bardan 6 bin euro çalan 5 kişilik gruba misilleme yapan Akyol, düzenlediği silahlı saldırıyla bir kişinin ölümüne, üç kişinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Hells Angels üyelerinin işlettiği bardan 5 kişilik bir Arnavut çetesinin, 6 bin euro çalmasına sinirlenen Akyol, arkadaşlarıyla beraber, bara silahlı saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada soygunu gerçekleştiren Arnavut vatandaşı hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
TÜRKİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI
Saldırının ardından Erkan Akyol ve İbrahim K. Türkiye'ye kaçarken, olayla bağlantılı Aykut K. (33) cinayete iştirakten 12 yıl, Yasin S. (31) yardım ve yataklıktan dokuz yıl, Ömer P. (34), ise beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İZMİR'DE AYAKLARINDAN VURULARAK YAKALANDI
Erkan Akyol, Nisan 2021'de İzmir Bayraklı'da kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çete lideri ailesinin çıkardığı arbededen yararlanarak elleri kelepçeli halde adliyeden kaçmayı başardı. Polisle yaşanan kovalamaca sırasında kaza yapan Akyol, yaya olarak kaçmaya çalışırken ayaklarından vurularak yakalandı.
KAFES- 28 OPERASYONUYLA YENİDEN TUTUKLANDI
Tahliye edildikten sonra İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Erkan Akyol, "Kafes-28" operasyonuyla yeniden tutuklandı. Cezaevindeyken eski sevgilisinin yeni ilişkisini öğrenen Akyol, verdiği talimatla eski sevgilisinin yani ilişkisi Davide K.'nın evini kurşunlatıp otomobilini yaktırdı.
MECİDİYEKÖY'DE RESTORAN PUSUSU: CASPERLAR SALDIRISI
Erkan Akyol, Mart 2025'te Mecidiyeköy'de bir restoranın terasında yemek yerken silahlı saldırıya uğradı. Baldırından vurularak ağır yaralanan Akyol'a düzenlenen suikast girişiminin arkasında Casperlar suç örgütünün olduğu belirlendi.
ZEHİRLENDİ Mİ? ÖLÜMÜ SAHTE Mİ?
Saldırıdan sonra izini kaybettirip 6 ay önce İran'a kaçan Erkan Akyol'un, saklandığı Karaj şehrinde kalp krizi sonucu öldüğü duyuruldu.
Ancak iki yıl önce, yine cinayetten aranan Ramin Yektaparast'ın (36) Tahran'da vurularak öldürülmesi, Akyol'un da zehirlenerek öldürüldüğü ihtimalini gündeme getirdi. Çete lideri Akyol'un savaş gerekçesiyle cenazesinin nakledilememesi "ölümü sahte mi?" sorularını gündeme getirdi.