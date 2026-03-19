Akyol'un zehirlenerek öldürüldüğü ihtimali ve cenazesinin nakledilememesi nedeniyle ölümünün sahte olup olmadığı tartışılıyor.

Mart 2025'te İstanbul Mecidiyeköy'de bir restoranda yemek yerken Casperlar suç örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda baldırından vurularak yaralanmıştı.

Akyol 2015 yılında Köln'de Hells Angels üyelerinin işlettiği bardan para çalan Arnavut çetesine düzenlediği silahlı saldırıda bir kişiyi öldürmüş, üç kişiyi yaralamıştı.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre Almanya'da "Cehennem Melekleri" (Hells Angels) motosiklet çetesinin Köln sorumlusu olan Erkan Akyol, suç dünyasındaki adını ilk kez 2015 yılındaki kanlı baskınla duyurdu.



KÖLN'DE BAŞLAYAN SUÇ DOSYASI: 2015 İNFAZI

Hells Angels üyelerinin işlettiği bir bardan 6 bin euro çalan 5 kişilik gruba misilleme yapan Akyol, düzenlediği silahlı saldırıyla bir kişinin ölümüne, üç kişinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Hells Angels üyelerinin işlettiği bardan 5 kişilik bir Arnavut çetesinin, 6 bin euro çalmasına sinirlenen Akyol, arkadaşlarıyla beraber, bara silahlı saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada soygunu gerçekleştiren Arnavut vatandaşı hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

