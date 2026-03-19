Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HER MASADA ARABULUCU TÜRKİYE

Liderlerin Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdiği bildirildi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.

MESCİD-İ AKSA'YA TACİZ KABUL EDİLEMEZ

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası'nın da sessiz kalamayacağını ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.