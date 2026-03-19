Erdoğan, açıklamasında bayram sevincine gölge düşürebilecek hatalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek davranışlardan kaçınılmasının önemine işaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Seyahat edecek vatandaşlara da seslenen Başkan Erdoğan, tüm yolculara hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan mesajında, "Ramazan Bayramı'nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.