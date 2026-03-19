Hatay'da çifte bayram sevinci | Depremzedeler Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Asrın felaketinde ağır yıkım yaşayan Hatay, TOKİ’nin çalışmalarıyla yeniden ayağa kalktı; depremzedeler yeni yuvalarında ilk bayram sevincini yaşadı. 3 yıl gibi kısa sürede tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşlar "Evlerimiz bir numara oldu. Bize çifte bayramı yaşatan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" ifadeleriyle mutluluklarını dile getirdi.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay'ı 3 yıl gibi rekor sürede yeniden inşa etti.
  • Hatay'da depremzedeler TOKİ tarafından yapılan kırsal konutlara yerleşerek yeni evlerinde ilk bayramlarını kutluyor.
  • Depremde evi ağır hasar gören Rabia Öksüz, ailesiyle birlikte çadır ve konteyner kentte kaldıktan sonra 3+1 TOKİ evine yerleşti.
  • Muhtar Abdülkadir Öksüz, TOKİ konutlarının ödeme fiyatlarının çok düşük olduğunu belirtti.
  • Saime Özdemir, yeni evlerinin eskisinden daha geniş ve ferah olduğunu söyledi.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Hatay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından 3 yıl gibi rekor bir sürede yeniden inşa edildi. Kırsal konutlara yerleşen Hataylı depremzedelerin yüzleri hem yeni yuvalarına kavuşmanın hem de yeni evlerinde ilk bayram sevinciyle gülüyor.

Depremzede Rabia-Abdulkadir Öksüz çifti. (Görseller TAKVİM ve AA'na aittir)

Sabah'tan Murat Karaman-Ziya Ramoğlu-Ali Altuntaş'ın haberine göre Depremde müstakil tek katlı evi ağır hasar alan Rabia Öksüz (55), ailesiyle birlikte bir süre çadırda daha sonra da konteyner kentte yaşamaya başladı. Aynı mahallede TOKİ tarafından yapılan 3+1 evlerinde bayrama hazırlanan Öksüz, "Evlerimiz 1 numara olmuş. Böyle muhteşem bir yuvada ilk bayramımızı kutlayacağız. Torunlarım ve çocuklarımı sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar için ellerimle kömbe hazırlıyorum. Torunlarım gelince bayramımız bayram olacak. Bize bu bayramı yaşatan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Dünya döndükçe o da başımızda dursun" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BABALIĞINI GÖSTERDİ"

Aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Abdülkadir Öksüz, "Evimizde ilk bayramı geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ama asıl mutluluğumuz yuvamızın ödeme fiyatlarının çok düşük olmasıdır. Bu fiyat konusu bizi daha da mutlu etti. Adeta bedavaya ev sahibi olacağız. Cumhurbaşkanımız, yine babalığını gösterdi ve biz vatandaşını her zamanki gibi mağdur etmedi. 'Yapamaz, edemez' diyenler gelsin evleri görsün" diye konuştu.

GENİŞ VE FERAH

Evlerinin eskisinden daha güzel olduğunu söyleyen Saime Özdemir (54), yeni evlerinde ilk bayram heyecanını yaşadıklarını belirterek "Özellikle mutfağımı çok seviyorum. Oldukça geniş ve kullanışlı. Adıyaman'da misafir çok olur. Bu yüzden evimiz yayla gibi geniş ve ferah. Misafirlerimizi rahat ağırlıyoruz. Yeni evimizde ilk bayramımızı geçireceğiz. Şu anda bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

