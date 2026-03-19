Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Hatay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından 3 yıl gibi rekor bir sürede yeniden inşa edildi. Kırsal konutlara yerleşen Hataylı depremzedelerin yüzleri hem yeni yuvalarına kavuşmanın hem de yeni evlerinde ilk bayram sevinciyle gülüyor.

Depremzede Rabia-Abdulkadir Öksüz çifti. (Görseller TAKVİM ve AA'na aittir)

Sabah'tan Murat Karaman-Ziya Ramoğlu-Ali Altuntaş'ın haberine göre Depremde müstakil tek katlı evi ağır hasar alan Rabia Öksüz (55), ailesiyle birlikte bir süre çadırda daha sonra da konteyner kentte yaşamaya başladı. Aynı mahallede TOKİ tarafından yapılan 3+1 evlerinde bayrama hazırlanan Öksüz, "Evlerimiz 1 numara olmuş. Böyle muhteşem bir yuvada ilk bayramımızı kutlayacağız. Torunlarım ve çocuklarımı sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar için ellerimle kömbe hazırlıyorum. Torunlarım gelince bayramımız bayram olacak. Bize bu bayramı yaşatan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Dünya döndükçe o da başımızda dursun" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BABALIĞINI GÖSTERDİ"

Aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Abdülkadir Öksüz, "Evimizde ilk bayramı geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ama asıl mutluluğumuz yuvamızın ödeme fiyatlarının çok düşük olmasıdır. Bu fiyat konusu bizi daha da mutlu etti. Adeta bedavaya ev sahibi olacağız. Cumhurbaşkanımız, yine babalığını gösterdi ve biz vatandaşını her zamanki gibi mağdur etmedi. 'Yapamaz, edemez' diyenler gelsin evleri görsün" diye konuştu.