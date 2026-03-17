CHP'nin Saraçhane'deki mitingi sonrası 35 kişi gözaltına alındı

CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği miting sonrası izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis bariyerlerini tekmeleyen yüzü maskeli gruba müdahale edildi. Olaylarda 35 kişi gözaltına alındı.

  • CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği miting sonrası izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 35 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınan grup polis bariyerini tekmeleyerek taşkınlık çıkardı ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdi.
  • Miting, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlendi.
  • Polis, yüzleri maskeli ve bazılarının ellerinde Türk bayrağı bulunan gruba müdahale etti.
  • Miting 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla CHP'nin 99'uncu mitingi olarak gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisince (CHP) "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla 99'uncusu Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polis bariyerini tekmeleyerek taşkınlık çıkaran 35 kişi gözaltına alındı.

SARAÇHANE'DE GERGİNLİK

İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen mitingin ardından kalabalık arasında bulunan bir grup taşkınlık çıkardı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE MUKAVEMET

Polis bariyerini tekmeleyen ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren grup, uyarıya rağmen eylemi sürdürmek istedi.

35 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, yüzleri maskeli, bazılarının ellerinde Türk bayrağı bulunan gruptakilere taşkınlık çıkarmayı sürdürmeleri üzerine müdahale etti.

