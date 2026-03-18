Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında pazartesi günü Muğla'da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Muğla'ya yapılan sağlık yatırımlarına dikkat çeken Memişoğlu,"2002'den bu yana Muğla'ya 45 sağlık tesisi kazandırdık. Bunların 19'u hastane. Daha iyilerini yapmak için planlamalarımız sürüyor" dedi.
Muğla'ya şehir hastanesi müjdesi veren Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanesi için yer belirleme çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede projeye başlayacağız. Bin yataklı Muğla Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Menteşe'de mevcut hastanenin yenilenerek 200 yataklı yeni bir hastane yapılacağını belirten Memişoğlu, Fethiye'de ise 500 yataklı hastane için çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı. İlçelerdeki sağlık tesislerinin daha etkin kullanılması için analizlerin sürdüğü bildirildi.
17 YATIRIMA HAVADAN DENETİM
Bakan Memişoğlu, bölgede planlanan ve yapımı devam eden 17 sağlık yatırımını askeri helikopterle havadan inceledi. Gün boyunca farklı noktalardaki projeler sahada değerlendirilirken, inşaat süreçleri ve hizmete alınacak tesislere ilişkin teknik incelemeler yapıldı.
ALGI OPERASYONU TUTMADI
Bakan Memişoğlu'nun saha programı sonrası katıldığı iftar programı ise bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtıldı. Memişoğlu'nun iftara helikopterle gidip geldiği yönündeki iddialar dolaşıma sokuldu.
Yetkililer, helikopter kullanımının yoğun programın kısa sürede tamamlanabilmesi için tercih edildiğini belirtirken, iftar programının da ziyaretin doğal bir parçası olduğunu ifade etti.