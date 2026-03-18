Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'ya bin yataklı şehir hastanesi yapılacağını ve yer belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Memişoğlu, 2002'den bu yana Muğla'ya 19'u hastane olmak üzere 45 sağlık tesisi kazandırıldığını belirtti.

Menteşe'de mevcut hastanenin yerine 200 yataklı, Fethiye'de ise 500 yataklı yeni hastane yapılacağı duyuruldu.

Bakan Memişoğlu, Muğla'da devam eden 17 sağlık yatırımını askeri helikopterle havadan inceledi.

Memişoğlu'nun helikopterle iftara gittiği yönündeki sosyal medya iddiaları yetkililer tarafından yalanlandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında pazartesi günü Muğla'da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Muğla'ya yapılan sağlık yatırımlarına dikkat çeken Memişoğlu,"2002'den bu yana Muğla'ya 45 sağlık tesisi kazandırdık. Bunların 19'u hastane. Daha iyilerini yapmak için planlamalarımız sürüyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (Görseller AA'dan alınmıştır) Muğla'ya şehir hastanesi müjdesi veren Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanesi için yer belirleme çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede projeye başlayacağız. Bin yataklı Muğla Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. Menteşe'de mevcut hastanenin yenilenerek 200 yataklı yeni bir hastane yapılacağını belirten Memişoğlu, Fethiye'de ise 500 yataklı hastane için çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı. İlçelerdeki sağlık tesislerinin daha etkin kullanılması için analizlerin sürdüğü bildirildi.