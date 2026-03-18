Helikopter iftirası tutmadı! Bakan Memişoğlu’na yapılan algı operasyonu çöktü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önceki gün Muğla’da bir dizi temas ve incelemede bulundu. Askeri helikopterle bölgeyi havadan denetleyen Memişoğlu, planlanan ve yapımı süren 17 sağlık yatırımını yerinde inceledi. Bakan Memişoğlu’nun saha incelemeleri ve ardından katıldığı iftar programı ise bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak algı konusu haline getirildi.

Helikopter iftirası tutmadı! Bakan Memişoğlu’na yapılan algı operasyonu çöktü
  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'ya bin yataklı şehir hastanesi yapılacağını ve yer belirleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
  • Memişoğlu, 2002'den bu yana Muğla'ya 19'u hastane olmak üzere 45 sağlık tesisi kazandırıldığını belirtti.
  • Menteşe'de mevcut hastanenin yerine 200 yataklı, Fethiye'de ise 500 yataklı yeni hastane yapılacağı duyuruldu.
  • Bakan Memişoğlu, Muğla'da devam eden 17 sağlık yatırımını askeri helikopterle havadan inceledi.
  • Memişoğlu'nun helikopterle iftara gittiği yönündeki sosyal medya iddiaları yetkililer tarafından yalanlandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında pazartesi günü Muğla'da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Muğla'ya yapılan sağlık yatırımlarına dikkat çeken Memişoğlu,"2002'den bu yana Muğla'ya 45 sağlık tesisi kazandırdık. Bunların 19'u hastane. Daha iyilerini yapmak için planlamalarımız sürüyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (Görseller AA'dan alınmıştır)

Muğla'ya şehir hastanesi müjdesi veren Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanesi için yer belirleme çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede projeye başlayacağız. Bin yataklı Muğla Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Menteşe'de mevcut hastanenin yenilenerek 200 yataklı yeni bir hastane yapılacağını belirten Memişoğlu, Fethiye'de ise 500 yataklı hastane için çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı. İlçelerdeki sağlık tesislerinin daha etkin kullanılması için analizlerin sürdüğü bildirildi.

Helikopter iftirası tutmadı! Bakan Memişoğlu’na yapılan algı operasyonu çöktü-3

17 YATIRIMA HAVADAN DENETİM

Bakan Memişoğlu, bölgede planlanan ve yapımı devam eden 17 sağlık yatırımını askeri helikopterle havadan inceledi. Gün boyunca farklı noktalardaki projeler sahada değerlendirilirken, inşaat süreçleri ve hizmete alınacak tesislere ilişkin teknik incelemeler yapıldı.

Söz konusu paylaşım (Görsel X'ten alınmıştır)

ALGI OPERASYONU TUTMADI

Bakan Memişoğlu'nun saha programı sonrası katıldığı iftar programı ise bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtıldı. Memişoğlu'nun iftara helikopterle gidip geldiği yönündeki iddialar dolaşıma sokuldu.

Yetkililer, helikopter kullanımının yoğun programın kısa sürede tamamlanabilmesi için tercih edildiğini belirtirken, iftar programının da ziyaretin doğal bir parçası olduğunu ifade etti.

