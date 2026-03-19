İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı."Altı yıldır bize bayram yok"
Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, evlatlarının ve yakınlarının kabirlerini bayram için hazırladı. Mezarları titizlikle temizleyen, mermerleri silen ve çiçekleri sulayan aileler duygu dolu anlar yaşadı.
"BAYRAK UĞRUNA, VATAN UĞRUNA ÇOK SEVDASI VARDI"
Şehit Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan'ın annesi Gülcan Erdoğan, "Arife Günü ziyaretine geldik. Tabii ki bizim için artık bir bayram değil. Canımız burada. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Altı yıldır bize bayram yok, kanayan yarayla yaşıyoruz. Ama en azından al sancağın altında, peygamber ocağında olduğunu biliyorum. Rabbim bütün şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Onlar cennetlik, Rabbim onların şefaatine nail etsin bizleri inşallah. Oğlum, çok merhametli bir delikanlıydı. Bayrak uğruna, vatan uğruna çok sevdası vardı. Yani o kadar istiyordu ve diyordu ki, 'anne ya şehit olursam, bir de şehit olursam' diyordu. İki sözünden biri oydu. Abdestli bir şekilde şehit oldu benim oğlum. Abdestini almış, o güne sanki hazırlanmış" dedi.
"VATAN SAĞ OLSUN DİYORUZ"
Şehit Jandarma Komando Er Enver Yorulmaz babası Yusuf Yorulmaz ise şu ifadelerle duygularını anlattı:
"Manisa Kırkağaç'ta Eğitim gördü, tim oldular. Hozat Jandarma Komando Taburu'na verdiler. Hozat'ın askeriydi. Orada 10 aylık askerken, işte annesiyle konuştu, 'Anne beni çok mu özlediniz' dedi. Annesi de 'Oğlum gel, babanla aramızda yatıracağız' dedi. O da duygulandı, annesi de duygulandı. Çok özlemişti çünkü oğlumuzu. 'Beklemeyin baba' dedi, 'Alıştır kendini, Allah nasip ederse gelirim. Her şey vatan için, biz burada hainlerin peşinde koşmazsak, siz orada rahat oturamazsınız. Allah nasip ederse gelirim baba' dedi. Cumartesi iznine çıkıyorlar, dağa çıkıyorlar. Dağdan dere yatağına iniyorlar. Pazartesi sabahı dere yatağından çıkmak üzereyken baskın yiyorlar. Orada çatışmaya giriyorlar. On sekiz arkadaşıyla beraber çatışmada şehit düşüyorlar. Vatan sağ olsun diyoruz. Her şey vatan için. Gerekirse biz de göğsümüzü siper ederiz vatan için. Allah devletimizi, askerimizi, polisimizi korusun, devletimizi korusun. Allah devletimize zeval vermesin"
"ŞEHİTLERİMİZİ ZİYARETE GELDİK"
Hakkı Cenap Çakar, "Ben Ankara'da yaşıyorum. Hem ailemi ziyarete geldim. Gelmişken de buraya şehitlerimizi ziyarete geldik. Asli vazifemiz olarak biliyoruz. Her bayram, her arefe günü sıradan günlerde de olabilir. Bizim vazifemiz. Onu yaşatmak için buralara geliyoruz. Maalesef şehit vermediğimiz bir zaman olmuyor. Dileğimiz, isteğimiz budur ama bunu hiç yaşayamadık. Bizim oralarda yas bayramı diye bir şey vardır. Biz hiç o yas bayramını atlatamadık. O hür ve müstakil bayramlarda bütün kardeşlerimizle kucaklaşarak yaşayamadık o bayramları. Tek temennimiz o bayramlarda şehidiyle, şahidiyle kucaklaşarak hep bir arada bayramın sevincini yaşayabilmek."ifadelerini kullandı.