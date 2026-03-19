"BAYRAK UĞRUNA, VATAN UĞRUNA ÇOK SEVDASI VARDI"

Şehit Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan'ın annesi Gülcan Erdoğan, "Arife Günü ziyaretine geldik. Tabii ki bizim için artık bir bayram değil. Canımız burada. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Altı yıldır bize bayram yok, kanayan yarayla yaşıyoruz. Ama en azından al sancağın altında, peygamber ocağında olduğunu biliyorum. Rabbim bütün şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Onlar cennetlik, Rabbim onların şefaatine nail etsin bizleri inşallah. Oğlum, çok merhametli bir delikanlıydı. Bayrak uğruna, vatan uğruna çok sevdası vardı. Yani o kadar istiyordu ve diyordu ki, 'anne ya şehit olursam, bir de şehit olursam' diyordu. İki sözünden biri oydu. Abdestli bir şekilde şehit oldu benim oğlum. Abdestini almış, o güne sanki hazırlanmış" dedi.