İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı bir dizi önlem alındığını duyurdu. Özellikle büyük şehirlerden diğer illere ve turizm bölgelerine yönelik yoğun araç hareketliliği öngörülürken, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmesi için yeni uygulamalar hayata geçirildi.
Bakanlık açıklamasında, trafik akışının düzenlenmesi, kural ihlallerinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla belirli güzergâhlarda ağır tonajlı araçlara geçici kısıtlama getirildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ramazan Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ile kamu düzeni ve asayişin muhafazası amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır:
• Trafik Kısıtlaması Uygulaması
- 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul ili istikametine;
- D-100 karayolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren,
- D-110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren,
- O-4 ve D-750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,
- O-7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren,
- D-100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren,
- O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayollarında Bursa ilinden itibaren,
- D-650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (arada kalan girişler dâhil) seyirlerine izin verilmeyecektir.
• İstisnai Durumlar
Tedarik süreçlerinde aksama yaşanmaması amacıyla; yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerini taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergâhları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları kaydıyla istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."