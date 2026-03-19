Trafiğe bayram düzenlemesi

• Trafik Kısıtlaması Uygulaması

- 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul ili istikametine;

- D-100 karayolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren,

- D-110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren,

- O-4 ve D-750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,

- O-7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren,

- D-100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren,

- O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayollarında Bursa ilinden itibaren,

- D-650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (arada kalan girişler dâhil) seyirlerine izin verilmeyecektir.