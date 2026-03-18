Halil Falyalı 4 yıl önce KKTC'de bir suikaste kurban gitti. 2.5 milyar liralık bahis ve kara para skandalının baş şüphelisi olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Bahisten elde edilen milyarlarca liranın karmaşık bir sistemle yurtdışına kaçırıldığı saptandı. Kilit ismin Hakan Atıcı olduğu anlaşıldı. Atıcı'nın ara transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel bir yazılım geliştirdiği belirlendi.

Bu yazılım sayesinde, "Koin sohbet" telegram sayfası üzerinden temasa geçilen kişilerin sanal cüzdanları kullanılarak para, 20 saniyede bir başka hesaba aktarılıyordu. Atıcı hakkında Kırmızı Bülten'le yakalama kararı çıkarıldı. Atıcı, 18 Aralık'ta Arjantin Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Geçen hafta Türkiye'ye gönderildi.

Haber: Ümit Erkan Demircan