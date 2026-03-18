Törende, Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletin kahraman evlatlarının şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan Çanakkale Zaferi'nin, İstiklal Harbi'ne ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Özeren, Çanakkale'nin, şanlı tarihte bütün görkemiyle yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneği olduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" emrini verdiğini hatırlatan Özeren, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz vatan ve asil milleti için şehit olmayı en şerefli görev olarak kabul eden yiğit ve kahraman Mehmetçikle birlikte destan yazdığı bir ruhtur Çanakkale." dedi.

Özeren, Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyenin başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekatlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerin eseri olduğunu dile getirerek, şehitlerin manevi varlıklarının, tarih ve millet bilincinin korunmasında ve sahip olunan yüce değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında en değerli hazine olduğunu vurguladı.