Zaferin 111. yıl dönümünde Gelibolu'da "57. Alay ruhu" yeniden canlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, tarihin en kahraman birliklerinden biri olan 57. Piyade Alayı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kuruldu. "Kahraman" alay, tarihi kıyafetleriyle Gelibolu Yarımadası'ndaki törenlerde ve saygı nöbetlerinde görev alarak şanlı tarihi yeniden canlandıracak.

  • Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde 57. Piyade Alayı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde yeniden kuruldu.
  • 57. Piyade Alayı, Gelibolu Yarımadası'ndaki törenlerde ve canlandırma faaliyetlerinde tarihi kıyafetlerle görev alacak.
  • Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, yeni kurulan alay askerleriyle Şehitler Abidesi ve Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.
  • Tarihi Alan'a gelen ziyaretçiler, askerler tarafından yapılacak canlandırmalarla 57. Piyade Alayı'nın yaşamlarını görme imkanı bulacak.

Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümünde Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kurulan 57. Piyade Alayı, Gelibolu Yarımadası'nda icra edilecek törenlerde, saygı nöbetleri ve canlandırma faaliyetlerinde tarihi kıyafetlerle görev alacak.

Çanakkale Zaferi'nin 111. yıldönümünde 57. Alay ruhu yeniden canlandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ÇANAKKALE RUHU YENİDEN CANLANDI
Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yılında 19. Tümen'e bağlı 57. Piyade Alayı, 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kuruldu. Gelibolu Yarımadası muharebelerinde fedakarlık ve kahramanlık göstererek düşmana vatan toprağını çiğnetmeyen 57. Piyade Alayı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı bünyesinde yeniden kurularak faaliyetlerine başladı.

TÜMGENERAL ÖZDEREN'DEN ANLAMLI ZİYARET

Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde düzenlenen törenin ardından, yeni kurulan 57. Piyade Alayı'ndaki askerlerle bir araya geldi.

Özeren, askerlerle Şehitler Abidesi ile Atatürk Anıtı önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

Mehmet Özeren, 57. Piyade Alayı'na bundan sonra icra edecekleri görevlerde başarılar diledi.

ZİYARETÇİLER O ANLARA TANIKLIK EDECEK

"Kahraman" alay, bundan sonraki süreçte Tarihi Alan'da icra edilecek törenlerde, saygı nöbetlerinde ve canlandırma faaliyetlerinde tarihi kıyafetlerle görev alacak.

Tarihi Alan'a gelen ziyaretçiler, askerler tarafından yapılacak canlandırmalarla 57. Piyade Alayı'nın yaşamlarını görme imkanı bulacak.

