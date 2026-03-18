DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Nevruz programları nedeniyle İstanbul, Diyarbakır ve Van'da bulunacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayramda Ankara'da kalacak ve bayramın ilk günü Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçirecek.



LİDERLERİN PROGRAMI BELLİ OLDU



Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.