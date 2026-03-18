Başkan Erdoğan Ramazan Bayramı'nı Rize'de geçirecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının Ramazan Bayramı programları belli oldu. Buna göre, Başkan Erdoğan'ın bayramı Rize'de geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli Ankara'da, CHP Genel Başkanı Özel ise Manisa'da bayramı karşılayacak.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçirecek.

LİDERLERİN PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de

BAŞKAN ERDOĞAN RİZE'DE

Gelen bilgilere göre, Başkan Erdoğan'ın bayramı Rize'de geçirmesi bekleniyor.

MECLİS BAŞKANI ANKARA'DA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bayramda İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Ankara'da olacak.

BAHÇELİ ANKARA'DA ÖZEL MANİSA'DA OLACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramı memleketi Manisa'da ailesiyle geçirecek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek, sonrasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleriyle bir araya gelecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bayramı Ankara'da geçirmesi bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ise bayramda, partilerinin Nevruz Bayramı programları sebebiyle İstanbul, Diyarbakır ve Van'da olacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayramı İstanbul'da geçirecek. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ise bayramın birinci günü Eskişehir'de, ikinci günü Ankara'da olması bekleniyor.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Afyonkarahisar'da ailesinin yanında karşılayacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da olacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise bayramda Batman'da olacak.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun bayramda Ankara'da olması bekleniyor. Ağıralioğlu, bayramın üçüncü günü genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul'da geçirecek.

