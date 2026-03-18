Diğer partilere gidecek MHP ziyaret heyetini Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Prof. Dr. Esma Özdaşlı ve Şahin Kartal oluşturacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP),Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde yoğun bir siyasi diplomasiye sahne olacak. Sabahın erken saatlerinde başlayıp öğleden sonraya kadar sürecek olan program kapsamında, MHP heyeti farklı siyasi yelpazelerden gelen konuklarını 15'er dakikalık dilimler halinde ağırlayacak. Bayramlaşma geleneği çerçevesinde hem iktidar hem de muhalefet kanadından temsilcilerle bir araya gelinecek.

İKİNCİ TEMAS DEM PARTİ İLE

Bayramlaşma maratonu saat 09.00'da Demokratik Sol Parti (DSP) heyetinin kabulüyle başlayacak.

MHP'nin resmi bayramlaşma takvimine göre, saat 09.25 ile 09.40 arasında DEM Parti heyeti MHP Genel Merkezi'nde ağırlanacak.

DEM Parti görüşmesinin hemen ardından saat 09.50'de Cumhur İttifakı ortağı AK Parti heyeti ağırlanacak.

Öğle saatlerine doğru muhalefet partilerinin ziyaretleri peş peşe gerçekleşecek. Saat 11.10'da Saadet Partisi, 11.30'da DEVA Partisi ve 12.10'da ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşılacak.

Günün son resmi teması öğleden sonra saat 15.15'te Gelecek Partisi heyetiyle yapılarak program tamamlanacak.

Eş zamanlı olarak MHP heyetleri de bu partilere kendi binalarında iade-i ziyarette bulunacak.