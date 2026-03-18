HUKUKİ ÇERÇEVE: SEİA ANLAŞMASI VE GÜVENLİK

Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin hukuki çerçevesi, 29 Mart 1980 tarihinde imzalananSavunma ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması (SEİA) ile yeniden düzenlendi. Bu anlaşmayla daha önce yürürlükte bulunan 'Askeri Kolaylıklar Anlaşması' geçerliliğini yitirdi; İncirlik Üssü'nün kullanımına ilişkin usul ve esaslar da söz konusu anlaşma ve bunu tamamlayan düzenlemelerle belirlendi. İncirlik Üssü, Türkiye'nin verdiği izin ve belirlenen usuller doğrultusunda NATO görevleri, ikili anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca yürütülen faaliyetlere destek amacıyla kullanılabiliyor. Üs içerisindeki güvenlik ve düzen ile üssün genel kontrolünden Türk makamları sorumlu. Üs Komutanlığı'nda görev yapan yabancı unsurların personel, teçhizat, faaliyet ve tesis kullanımlarına ilişkin hususlar da ilgili anlaşmalar doğrultusunda Türk makamlarının bilgisi ve onayı ile yürütülüyor.