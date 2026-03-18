Manisa Turgutlu'da bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni R.A'nın derste Atatürk'e hakaret ettiği iddia edildi.
R.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O GÖRSELLER ASILSIZ ÇIKTI
Felsefe öğretmeninin Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görseller ise asılsız çıktı.
BAKAN ÇİFTÇİ BİLGİ ALDI
Alınan bilgilere göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyadaki görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ı arayıp konuya dair bilgi aldı.
Gözaltı işlemleri sırasında dikkatli davranılması talimatı verdi.
NE OLMUŞTU?
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, felsefe öğretmeni R.A'nın ders sırasında Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı yönünde iddiaların bulunduğu bildirilmişti.
Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ifadelerin alınması ve delillerin tespitine yönelik çalışmalar için ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği ve öğretmenin gözaltına alındığı kaydedilmişti.