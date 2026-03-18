İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kampüsunda düzenlenen geleneksel kardeşlik iftarında 2 bini aşkın öğrenci, akademisyen ve mezun bir araya geldi.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Gazze'de masum insanların açlıktan ölüme terk edilmesinin herkesi düşündürmesi gerektiğini söyledi.

Tarihi Rektörlük Binası önünde kurulan masalarda gerçekleştirilen programa rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda üniversitede düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Necip Fazıl Belge ayetler okudu.

İftar sonrasında katılımcılara pamuk şeker, Osmanlı macunu ve lokma ikram edildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) kampüsünde düzenlenen geleneksel kardeşlik iftarı, 2 bini aşkın öğrenciyi, akademisyenleri ve üniversite mezunlarını aynı sofrada buluşturdu. Tarihi Rektörlük Binası önünde kurulan masalarda gerçekleştirilen programa, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın yanı sıra rektör yardımcıları, fakülte dekanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, üniversitede düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi Necip Fazıl Belge ayetler okudu.

İZÜ kampüsündeki kardeşlik iftarı GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLENLERİ UNUTMAYIN Ezandan önce öğrencilere hitap eden İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ramazan ayının daha adil ve insanca bir yaşam için dersler çıkarılması gereken bir dönem olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşanan trajedinin herkesi derinden düşündürmesi gerektiğini belirten Acar, "Biz bu sofralarda güzel bir şekilde iftarımızı açarken dünyanın dört bir tarafında ve bilhassa Gazze'de masum insanların açlıktan ölüme terk edilmesi hepimizi düşünmeye sevk etmeli." dedi.