İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) kampüsünde düzenlenen geleneksel kardeşlik iftarı, 2 bini aşkın öğrenciyi, akademisyenleri ve üniversite mezunlarını aynı sofrada buluşturdu.
Tarihi Rektörlük Binası önünde kurulan masalarda gerçekleştirilen programa, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın yanı sıra rektör yardımcıları, fakülte dekanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, üniversitede düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi Necip Fazıl Belge ayetler okudu.
GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLENLERİ UNUTMAYIN
Ezandan önce öğrencilere hitap eden İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ramazan ayının daha adil ve insanca bir yaşam için dersler çıkarılması gereken bir dönem olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşanan trajedinin herkesi derinden düşündürmesi gerektiğini belirten Acar, "Biz bu sofralarda güzel bir şekilde iftarımızı açarken dünyanın dört bir tarafında ve bilhassa Gazze'de masum insanların açlıktan ölüme terk edilmesi hepimizi düşünmeye sevk etmeli." dedi.
İSLAMİ VE İNSANİ VAZİFEMİZ
Üniversitenin medeniyet değerlerine bağlı bir kurum olduğunu hatırlatan Rektör Acar, gençlere seslenerek şunları kaydetti:
"Sevgili gençler, size çok iş düşüyor. Farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirmek hepimizin İslami ve insani vazifesi. Türkiye ve İslam alemi bugünkünden daha iyi yerlere gelecek ama bunun için yapılacak şeyler var. Geleceğe ve sizlere güveniyorum."
İZÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile öğrenci kulüplerinin iş birliğiyle organize edilen iftarın ardından katılımcılara pamuk şeker, Osmanlı macunu ve lokma ikram edildi. Program, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.