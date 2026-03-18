İZÜ kampüsünde 2 bin öğrenciyle iftar

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kampüsünde düzenlenen iftar programında 2 bini aşkın öğrenci, akademisyenler ve mezunlar aynı sofrayı paylaştı. İZÜ'de düzenlenen kardeşlik iftarında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek öğrencilere birlik mesajı verdi.

  • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kampüsunda düzenlenen geleneksel kardeşlik iftarında 2 bini aşkın öğrenci, akademisyen ve mezun bir araya geldi.
  • İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Gazze'de masum insanların açlıktan ölüme terk edilmesinin herkesi düşündürmesi gerektiğini söyledi.
  • Tarihi Rektörlük Binası önünde kurulan masalarda gerçekleştirilen programa rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.
  • Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda üniversitede düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Necip Fazıl Belge ayetler okudu.
  • İftar sonrasında katılımcılara pamuk şeker, Osmanlı macunu ve lokma ikram edildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) kampüsünde düzenlenen geleneksel kardeşlik iftarı, 2 bini aşkın öğrenciyi, akademisyenleri ve üniversite mezunlarını aynı sofrada buluşturdu.

Tarihi Rektörlük Binası önünde kurulan masalarda gerçekleştirilen programa, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar'ın yanı sıra rektör yardımcıları, fakülte dekanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, üniversitede düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi Necip Fazıl Belge ayetler okudu.

İZÜ kampüsündeki kardeşlik iftarı

GAZZE'DE AÇLIKTAN ÖLENLERİ UNUTMAYIN

Ezandan önce öğrencilere hitap eden İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ramazan ayının daha adil ve insanca bir yaşam için dersler çıkarılması gereken bir dönem olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşanan trajedinin herkesi derinden düşündürmesi gerektiğini belirten Acar, "Biz bu sofralarda güzel bir şekilde iftarımızı açarken dünyanın dört bir tarafında ve bilhassa Gazze'de masum insanların açlıktan ölüme terk edilmesi hepimizi düşünmeye sevk etmeli." dedi.

İZÜ Rektörü Ahmet Cevat Acar

İSLAMİ VE İNSANİ VAZİFEMİZ

Üniversitenin medeniyet değerlerine bağlı bir kurum olduğunu hatırlatan Rektör Acar, gençlere seslenerek şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, size çok iş düşüyor. Farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirmek hepimizin İslami ve insani vazifesi. Türkiye ve İslam alemi bugünkünden daha iyi yerlere gelecek ama bunun için yapılacak şeyler var. Geleceğe ve sizlere güveniyorum."

İZÜ kampüsünde 2 bin öğrenciyle iftar-4

İZÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile öğrenci kulüplerinin iş birliğiyle organize edilen iftarın ardından katılımcılara pamuk şeker, Osmanlı macunu ve lokma ikram edildi. Program, öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

