İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaklaşan bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kötü niyetli kişilerin tanıdıklar veya kamu kurumları adına hareket ediyormuş izlenimi vererek yapay zeka destekli içerikler ürettiği belirtildi. Söz konusu yöntemlerle kullanıcıların sahte bağlantılara yönlendirildiğine dikkat çeken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu yolla şahsi ve finansal bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığını vurguladı.
KAYNAĞI DOĞRULANAMAYAN İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatli olması gerektiğini vurgulayan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında şu ifadeler yer aldı
"Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir.
Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır.
Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur.."
OLTALAMAYA DİKKAT
Siber güvenlik uzmanları da bayram dönemlerinde artış gösteren bu tür oltalama saldırılarına karşı, resmi kurumların internet siteleri dışındaki bağlantılara tıklanmaması ve şüpheli durumlarda ilgili kurumlarla doğrudan iletişime geçilmesi gerektiğini hatırlatıyor.