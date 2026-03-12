CHP'de "Silivri" fiyaskosu! Ekrem İmamoğlu betona gömen gömene: 1200 ile başladı 200'e çakıldı

CHP'de "Silivri" bagajından kurtulmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olarak yargılandığı İBB'deki asrın yolsuzluğu davasında ilk gün 1200 olan katılımcı sayısı son celsede 200'e düştü. Üstelik bu 200 kişinin 70'inin şehir dışından getirilen partililer olduğu ortaya çıktı. Kendini "gerçek CHP'liler" olarak tanımlayan bir grup CHP'li "Silivri" boykotu başlatırken; bazı CHP'li vekiller İmamoğlu ile ilgili tek kelime paylaşım yapmadı.

CHP'de Silivri ile yol ayrımı iyice belirginleşme başladı.

Partinin mahkeme koridorlarında tartışılmasını istemeyen ve kendini "gerçek CHP'liler" olarak tanımlayan bir grup partili "Silivri" boykotu başlattı. 70 vekil İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin davanın başladığı gün Meclis'te kalarak Genel Merkez'i protesto etti. Dahası CHP'nin önde gelen isimleri İmamoğlu'na dair tek kelime paylaşım yapmadı.

Takvim gün gün rakamları açıklıyor! CHPliler sanık Ekrem İmamoğlunu kaderine terk ediyor: Silivri ile yol ayrımı


"AZİZ İHSAN'IN ARKADAŞLARINI MI AKLAYACAĞIZ?"

Parti içinden konuştuğumuz bir kaynak "Aziz İhsan'ın arkadaşlarını aklamaya mı gidecektik?" derken Silivri'deki duruşmayı izleyenlerin sayısı da günden güne azalıyor.

SİLİVRİ'YE İLGİ GÜNDEN GÜNE AZALIYOR

9 Mart'ta 1200 katılımcı ile başlayan Silivri'de etkisi sönük kalabalık günden güne eridi. Bu sayı 10 Mart'ta 820, 11 Mart'ta 508, 12 Mart'ta 347'lere indi.

Günün sonunda CHP, Silivri'ye taşımalı katılımcı götürecek kadar dibi gördü.

1200 İLE BAŞLADI 200'E ÇAKILDI

Bugünkü duruşma için Marmara Cezaevine giden CHP'lilerin sayısı 200 olarak kayda geçti. Üstelik bu 200 kişinin 70'i Bursa'dan gelen partililerdi.

CHP'li Barış Yarkadaş bu durumu "Partinin en dinamik kesimlerini ihraç ede ede sahada çalışacak kimseyi bırakmadınız" diyerek özetledi.

Silivriye destek düştü İsmail Saymaz toplamaya çalışırken dağıttı: Gitmek için işsiz güçsüz olmak lazım


SAYMAZ: SİLİVRİ'YE GİTMEK İÇİN İŞSİZ GÜÇSÜZ OLMAK LAZIM

CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz ise Halk TV "Silivri'ye gidip gelmek kolay değil. İşsiz güçsüz olman lazım, başka bir meşgalenin olmaması lazım, sonsuz bir gelir kaynağının olması lazım." dedi.

