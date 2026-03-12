CHP'de Silivri ile yol ayrımı iyice belirginleşme başladı.



Partinin mahkeme koridorlarında tartışılmasını istemeyen ve kendini "gerçek CHP'liler" olarak tanımlayan bir grup partili "Silivri" boykotu başlattı. 70 vekil İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin davanın başladığı gün Meclis'te kalarak Genel Merkez'i protesto etti. Dahası CHP'nin önde gelen isimleri İmamoğlu'na dair tek kelime paylaşım yapmadı.

"AZİZ İHSAN'IN ARKADAŞLARINI MI AKLAYACAĞIZ?"



Parti içinden konuştuğumuz bir kaynak "Aziz İhsan'ın arkadaşlarını aklamaya mı gidecektik?" derken Silivri'deki duruşmayı izleyenlerin sayısı da günden güne azalıyor.



SİLİVRİ'YE İLGİ GÜNDEN GÜNE AZALIYOR



9 Mart'ta 1200 katılımcı ile başlayan Silivri'de etkisi sönük kalabalık günden güne eridi. Bu sayı 10 Mart'ta 820, 11 Mart'ta 508, 12 Mart'ta 347'lere indi.



Günün sonunda CHP, Silivri'ye taşımalı katılımcı götürecek kadar dibi gördü.