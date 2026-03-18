NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, suç tarihinde profesyonel futbolcu olan Yandaş'ın, elektronik tabanlı bahis sitelerinde üyelik kaydının bulunduğu ve Ersen Dikmen ile yoğun para trafiği içerisinde olduğu belirtildi.

İddianamede, Yandaş'ın 13 Mart 2017 tarihinden itibaren "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesinde üyeliğinin bulunduğu, 2019 yılından itibaren ise bahis kuponlarını Ersen Dikmen üzerinden yaptığı kaydedildi. MASAK raporlarına göre, Yandaş'ın 4 Aralık 2021 ile 26 Ekim 2025 tarihleri arasında Dikmen'e 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, Dikmen'in ise bu tutarı kısa sürede bahis platformlarına aktardığı ifade edildi.