Rekabet Kurulu, çimento sektörüne yönelik kapsamlı inceleme başlattı. Çalışmada, sektörün pazar yapısı ve firmaların davranışları detaylı şekilde incelenecek.

İnceleme kapsamında, sektördeki yüksek yoğunlaşma ve ürünlerin benzer yapısından kaynaklanan rekabet sorunları mercek altına alınacak. Kurul, rekabeti kısıtlayan unsurları tespit etmeyi hedefliyor.

FİRMA VE MÜŞTERİ VERİLERİ ANALİZ EDİLECEK

Firma ve müşteri verileri üzerinden yapılacak analizlerle, pazarın uzun vadeli yapısı ortaya konulacak. Ayrıca bölgesel farklılıkların rekabete etkisi de değerlendirilecek.