Suç haritası deşifre edildi | 2,5 milyar TL'lik para trafiği: 73 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; yasa dışı bahis, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlarla 2,5 milyar TL'lik para trafiğini yöneten 10 ayrı organize suç örgütü çökertilirken, gözaltına alınan 73 şüpheliden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İçişleri Bakanlığı koordinesinde 8 ilde 10 organize suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonda yakalanan şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.
  • MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 2,5 milyar TL para trafiği tespit edildi.
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 580 milyon TL değerindeki 126 banka hesabına el konuldu.
  • Örgütler Samsun'da yasa dışı bahis, Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti, İstanbul-Mersin-Manisa'da dolandırıcılık, Ağrı-Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik suçlarında faaliyet gösteriyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen dev operasyon kapsamında; Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları düğmeye bastı.

8 İLDE "PENÇE" OPERASYONU

8 ilde faaliyet gösteren 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 73 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 35 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SUÇ HARİTASI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan detaylı teknik ve fiziki takipler sonucunda, suç örgütlerinin illere göre uzmanlaştığı alanlar tek tek deşifre edildi.

  • Samsun: İnternet üzerinden yasa dışı bahis ve yasa dışı para transferi.
  • Diyarbakır: Organize uyuşturucu ticareti, tefecilik ve silah kaçakçılığı.
  • İstanbul, Mersin ve Manisa: Nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık.
  • Ağrı ve Şırnak: Akaryakıt kaçakçılığı.
  • Balıkesir: Tefecilik faaliyetleri.


580 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA BLOKE

MASAK tarafından yapılan derinlemesine inceleme sonucunda, şüphelilerin hesaplarında toplamda 2,5 Milyar TL tutarında devasa bir para trafiği tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 580 Milyon TL olan 126 ayrı banka hesabına yargı kararıyla el konuldu.

