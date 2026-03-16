İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen dev operasyon kapsamında; Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları düğmeye bastı.



8 İLDE "PENÇE" OPERASYONU



8 ilde faaliyet gösteren 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 73 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 35 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SUÇ HARİTASI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan detaylı teknik ve fiziki takipler sonucunda, suç örgütlerinin illere göre uzmanlaştığı alanlar tek tek deşifre edildi.

Samsun: İnternet üzerinden yasa dışı bahis ve yasa dışı para transferi.

Diyarbakır: Organize uyuşturucu ticareti, tefecilik ve silah kaçakçılığı.

İstanbul, Mersin ve Manisa: Nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık.

Ağrı ve Şırnak: Akaryakıt kaçakçılığı.

Balıkesir: Tefecilik faaliyetleri.



580 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA BLOKE



MASAK tarafından yapılan derinlemesine inceleme sonucunda, şüphelilerin hesaplarında toplamda 2,5 Milyar TL tutarında devasa bir para trafiği tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 580 Milyon TL olan 126 ayrı banka hesabına yargı kararıyla el konuldu.